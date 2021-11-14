Ловрен: я уважаю сборную России и не буду её дразнить
- Reuters
«Заслуженный результат. Мы с первых минут проявляли веру в себя и боевой дух. Это один из лучших матчей в плане борьбы. По крайней мере, на ужасном поле мы ни на секунду не позволяли сопернику расслабиться», — цитирует Ловрена Gol.hr.
По словам защитника «Зенита» из Санкт-Петербурга, сборная Хорватии любит усложнять себе жизнь, но когда больше всего необходимо, то команда способна собраться и проявить свою настоящую силу.
«Я не буду дразнить сборную России, потому что уважаю её. Сегодня результат мог быть и другой», — добавил он.
Хорватия обыграла Россию и вышла напрямую в финальную стадию ЧМ-2022. Команде Валерия Карпина предстоит сыграть серию стыковых матчей для поездки в Катар.
Ранее Карпин рассказал, что не получилось у сборной России в матче с Хорватией.