Ловрен: я уважаю сборную России и не буду её дразнить

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Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен высказался о победе над командой России в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года (1:0).
Ловрен: я уважаю сборную России и не буду её дразнить
  • Reuters

«Заслуженный результат. Мы с первых минут проявляли веру в себя и боевой дух. Это один из лучших матчей в плане борьбы. По крайней мере, на ужасном поле мы ни на секунду не позволяли сопернику расслабиться», — цитирует Ловрена Gol.hr.

По словам защитника «Зенита» из Санкт-Петербурга, сборная Хорватии любит усложнять себе жизнь, но когда больше всего необходимо, то команда способна собраться и проявить свою настоящую силу.

«Я не буду дразнить сборную России, потому что уважаю её. Сегодня результат мог быть и другой», — добавил он.

Хорватия обыграла Россию и вышла напрямую в финальную стадию ЧМ-2022. Команде Валерия Карпина предстоит сыграть серию стыковых матчей для поездки в Катар.

Ранее Карпин рассказал, что не получилось у сборной России в матче с Хорватией.



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