Матч года: сборные России и Хорватии сражаются за выход на ЧМ-2022

Сборные России и Хорватии встречаются в заключительном туре группового этапа отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года. Национальная команда под руководством Валерия Карпина не потерпела ещё ни одного поражения и пропустила лишь один мяч в шести играх. Для прямого выхода на ЧМ россиянам достаточно добиться ничейного результата, в то время как подопечным Златко Далича нужна только победа. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка на стадионе «Полюд» в Сплите.

РИА Новости

© Алексей Филиппов