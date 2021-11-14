Матч года: сборные России и Хорватии сражаются за выход на ЧМ-2022
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
-
14 ноября 2021
Итак, игра началась! Пожелаем удачи российской сборной. (1')
-
Команды на поле. Хорватские фанаты подготовили красочный перформанс на трибунах. Прозвучали национальные гимны, всё готово к старту главного матча года.
-
Также национальную команду поддержат в Сплите 400 российских болельщиков. При этом ожидается, что стадион будет заполнен под завязку.
На матче с Хорватией ожидается около 400 российских болельщиков— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2021
-
У хорватов достаточно боевой состав на игру. Здесь и хорошо знакомые по игре в Российской премьер-лиге Деян Ловрен, Марио Пашалич и Никола Влашич. Также сразу обращаем внимание на главных звёзд команды Луку Модрича, Ивана Перишича и Андрея Крамарича.
❤️🔥 #Croatia starting lineup! 🇭🇷🇷🇺#BeProud#CRORUS#WCQ#Vatrenipic.twitter.com/9OTPZ8UxNV— HNS (@HNS_CFF) November 14, 2021
-
Состав сборной России. Много изменений по сравнению с предыдущей игрой с Кипром. Алексей Ионов и Зелимхан Бакаев появятся в старте, а неплохо проявившие себя Андрей Мостовой и Александр Ерохин начнут в запасе. В резерве оказался и Алексей Миранчук. Вернулись в состав отдохнувшие Дмитрий Баринов с Георгием Джикией. Причём последний выведет команду с капитанской повязкой. Так что он первый игрок при Карпине, который дважды будет капитаном. Кроме того, изменились фланги обороны: вместо получившего травму Сергея Терехова выйдет Фёдор Кудряшов, а Вячеслав Караваев заменит Алексея Сутормина.
Наш состав на битву #ХорватияРоссия 🇭🇷⚔️🇷🇺 pic.twitter.com/fbTYcSpXdv— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2021
-
Напомним, что прошлая встреча команд стала дебютной для Карпина на посту главного тренера сборной. Тогда в Москве россияне сыграли вничью с серебряными призёрами ЧМ-2018. После этого отечественные футболисты выдали серию из пяти победных матчей. Причём за всё время под руководством Карпина национальная команда пропустила лишь один раз.
-
Перед решающей игрой подопечные Валерия Карпина лидируют в группе H, набрав 22 очка. Хорваты же находятся на втором месте, отставая на два балла. Таким образом, российской национальной команде достаточно сегодня сыграть вничью, а хозяевам нужна только победа для прямого попадания на первенство планеты в Катаре.
-
Сборная России играет сегодня в красной форме.
Раздевалка готова 🇭🇷⚔️🇷🇺#НашиПарниpic.twitter.com/zttfFm4hwg— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2021
-
Добрый вечер! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча заключительного тура квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Хорватии и России. Матч пройдёт в Сплите на стадионе «Полюд» и начнётся в 17:00 мск.