Матч года: сборные России и Хорватии сражаются за выход на ЧМ-2022

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Артём Андриянов
Сборные России и Хорватии встречаются в заключительном туре группового этапа отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года. Национальная команда под руководством Валерия Карпина не потерпела ещё ни одного поражения и пропустила лишь один мяч в шести играх. Для прямого выхода на ЧМ россиянам достаточно добиться ничейного результата, в то время как подопечным Златко Далича нужна только победа. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка на стадионе «Полюд» в Сплите.
Матч года: сборные России и Хорватии сражаются за выход на ЧМ-2022
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
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  • 14 ноября 2021

    Итак, игра началась! Пожелаем удачи российской сборной. (1')

  • Команды на поле. Хорватские фанаты подготовили красочный перформанс на трибунах. Прозвучали национальные гимны, всё готово к старту главного матча года.

  • Также национальную команду поддержат в Сплите 400 российских болельщиков. При этом ожидается, что стадион будет заполнен под завязку.

  • У хорватов достаточно боевой состав на игру. Здесь и хорошо знакомые по игре в Российской премьер-лиге Деян Ловрен, Марио Пашалич и Никола Влашич. Также сразу обращаем внимание на главных звёзд команды Луку Модрича, Ивана Перишича и Андрея Крамарича.

  • Состав сборной России. Много изменений по сравнению с предыдущей игрой с Кипром. Алексей Ионов и Зелимхан Бакаев появятся в старте, а неплохо проявившие себя Андрей Мостовой и Александр Ерохин начнут в запасе. В резерве оказался и Алексей Миранчук. Вернулись в состав отдохнувшие Дмитрий Баринов с Георгием Джикией. Причём последний выведет команду с капитанской повязкой. Так что он первый игрок при Карпине, который дважды будет капитаном. Кроме того, изменились фланги обороны: вместо получившего травму Сергея Терехова выйдет Фёдор Кудряшов, а Вячеслав Караваев заменит Алексея Сутормина.

  • Напомним, что прошлая встреча команд стала дебютной для Карпина на посту главного тренера сборной. Тогда в Москве россияне сыграли вничью с серебряными призёрами ЧМ-2018. После этого отечественные футболисты выдали серию из пяти победных матчей. Причём за всё время под руководством Карпина национальная команда пропустила лишь один раз.

  • Перед решающей игрой подопечные Валерия Карпина лидируют в группе H, набрав 22 очка. Хорваты же находятся на втором месте, отставая на два балла. Таким образом, российской национальной команде достаточно сегодня сыграть вничью, а хозяевам нужна только победа для прямого попадания на первенство планеты в Катаре.

  • Сборная России играет сегодня в красной форме.

  • Добрый вечер! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча заключительного тура квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Хорватии и России. Матч пройдёт в Сплите на стадионе «Полюд» и начнётся в 17:00 мск.

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