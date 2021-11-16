«Разочаровала игра, а не результат»: Карпин о страхе российских футболистов и возможном уходе из сборной

Россия разочаровала своей игрой в матче с Хорватией в квалификации ЧМ-2022. Об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин. По его словам, причина поражения в Сплите чисто психологическая, но теперь ему сложно сказать, способна ли сборная показывать атакующий футбол. Специалист также признался, что стал сомневаться в целесообразности продолжения работы со сборной.

Сборная России вернулась в Москву после поражения от Хорватии в квалификации чемпионата мира 2022 года. Главный тренер Валерий Карпин не стал закрываться от СМИ и сразу дал два обстоятельных интервью изданию Sport24 и YouTube-каналу «Коммент.Шоу», в которых детально рассказал о причинах неудачи в Сплите. Наверное, впервые за всё время, проведённое у руля национальной команды, специалист был так откровенен. В RT выделили основное из того, что говорил наставник.

О причинах проигрыша и страхе российских футболистов

«Лучше проиграть 0:3, чем 0:1 при такой игре. Проблема одна — в голове. Планировали, чтобы у нас мяч задерживался хотя бы больше пяти секунд. У нас же такого не было ни разу. И это точно не из-за мастерства игроков. Сейчас любого игрока можно спросить, трус ли он, — каждый ответит, что нет. Но когда смотришь на поле, а под мяч никто не открывается — это с чем связано? Многое обдумываю и анализирую. Ещё не пришёл к какой-то заключительной мысли, но глобально мысль одна: мы боимся, нравится это нам или нет. Да, после Евро спрашивал у футболистов, чего они боятся. Все разговоры начиная с первых сборов были о том, что нам некого бояться. Ничего не случится. Проиграли бы Хорватии — никто бы не умер. Кто-то боится журналистов, болельщиков, громких имён, конкретно Хорватии — у каждого что-то своё. Всё это вылилось в минувшем матче. Ещё есть страх ответственности в решающий момент. Однако ответственность бывает разной... Предполагал, что с этой фобией мы поборолись. Видимо, я ошибался, встреча со Словенией ввела меня в заблуждение».

О том, способна ли сборная показывать атакующую игру

«Если исполнители говорят: «Мы хотим играть в футбол, а не в то, во что играли с Хорватией, но в упрощённый вариант», — то я задаюсь вопросом, надо ли мне это в сборной. Надо подумать. Можем ли мы играть в футбол — вопрос. Пока у меня нет на него ответа. Считал, схема 4-3-3 — это дееспособный вариант, встреча со Словенией меня в этом убедила. Видимо, такая расстановка подходит нам только до определённого момента... После матча допускаю, что стоило перейти на игру в три защитника. Но если действовать попроще, то надо было сразу ставить Заболотного. Причём на это не влияют погодные условия. Смолов же просто подходит не для футбола, когда нужно просто бить вперёд. Но есть хоть один человек в мире, который бы гарантировал, что не уступили бы, играя в такой футбол? Мы оборонялись всей командой. Проблема в том, что мы ничего не создали. Если не хочешь получать мяч, то в этом проблема, а не в схеме».

О своей вине в поражении

«Моя вина в том, что не смог до конца раскрепостить, снять напряжение, потому что в конце концов всё вылилось вот в это. Считаю, это всё из-за перенапряжения и психологической неустойчивости. Я не смог».

О сомнениях в своих силах

«Такой матч может повлиять на веру в себя. Радоваться, что мы обыграли Кипр, Мальту, даже Словакию и Словению, — окей. Если мы хотим двигаться дальше, естественно, ответственность в матчах с более сложными соперниками будет выше. Не уверен, что я смогу психологически подготовить команду к стыковым матчам, судя по увиденному. Поэтому и говорю: я в раздумьях».

О том, нужен ли команде психолог

«Во время моей карьеры, понятно, такого слова даже не было, когда выступал за «Спартак» и при СССР. Мне кажется, если говорить о сборной, то в ней за три-четыре дня ни один психолог ничего не сделает. Психологическая работа — она, наверное, годами длится или месяцами. Если в клубе он кому-то нужен каждый день или сколько-то там раз в неделю ходить — может быть, не знаю. Это зависит от каждого отдельного исполнителя».

О мастерстве игроков сборной

«Я уже говорил, что уровень футболистов достаточно высокий у нас для определённых задач. Они могут обработать, отдать, пробить, видеть поле, но это нужно показывать. Проблемы начинаются в значимых матчах, но это не связано с мастерством. Такого сильного подбора игроков у меня не было никогда. Хорошо бы их тренировать побольше, но это утопия».

О том, будет ли работать в стыках

«В большей степени меня задело, что даже не было попыток играть в футбол, хотя мы это отрабатывали. Когда нужно было всё показать — этого не было. Буду ли тренировать в стыках? Не знаю, думаю. Допустим, у меня есть контракт, но я, например, не хочу больше. Меня удержат силой? Сейчас я размышляю. Контракт автоматически продлён до марта. Через неделю скажу, что я надумал. Хотя я могу потом в декабре передумать вдруг, если через неделю соглашусь оставаться. Такой вариант тоже возможен. Тренер сборной не должен так делать? В жизни многие вещи происходят. Если бы мне в сентябре сказали, что мы выйдем в стыки со второго места с отрывом в девять очков от третьего, то меня бы всё устроило. Так влияют на меня 90 минут с Хорватией? Меня разочаровала игра, а не результат. Что дальше делать? В стыках будет ещё больше давления. Может ли эта сборная играть в футбол при таком давлении или только пинать мяч вперёд?»

О необходимости отдохнуть

«Сейчас нужно уединение. В сентябре я сказал, что поеду в лес. Понятно, что дело не конкретно в лесе, а в уединении. Это может быть лес, это может быть гора, море, озеро, природа. Всё что угодно. Это может быть номер в гостинице. Чтобы на три дня закрыться и никуда не выходить. Чтобы с вами не встречаться, на телефон не отвечать. Вот это вот всё... Был взрыв эмоций. И сейчас нужно время, чтобы отойти... Нужна неделя плюс-минус. Может быть, пять дней, а может, восемь. Мне нравится вопрос: «Насколько сильно вы устали?» По какой шкале? Как это можно определить?»

Об ожиданиях и реальности в работе на посту тренера сборной

«Разочарования никакого не было и нет. Такого подбора исполнителей с точки зрения мастерства у меня не было. Но это нужно показывать. Например, одно дело — играть с Францией или Германией в группе на чемпионате мира, другое — встретиться с ними же в полуфинале. Ответственность совершенно другая. Одно дело — бить пенальти при счёте 3:0, а другое — при 0:0 в финале. В первом случае каждый вызовется пробить, а во втором — 90% откажутся. Здесь, помимо мастерства, важна психологическая устойчивость».

О разговоре с Кудряшовым после автогола

«Кудряшова все поддержали. Сказали, что такое могло случиться с любым. Что конкретно? «Федь, это футбол. Бывает, что поделаешь». Он плохо себя чувствовал. Как ещё он мог себя чувствовать? Что теперь ему сделать? Застрелиться? У Филимонова такое же случилось в 1999-м. Ничего, ходит живой- здоровый... Допустим, в эпизоде с голом рухнул бы он на газон, лежал там какое-то время, а свистка не последовало бы. Нам бы забили в этот момент и сейчас вы бы говорили: «Как же так? Фёдор вообще не боец! Нас душат, а он лежит на поле».

О критике Тарасовой и Ловчева

«Слова Татьяны Анатольевны не слышал. Мнение ещё одного человека. С Ловчевым согласен полностью. Встреча с Хорватией — это да, катастрофа. Есть ли футбол в России? Да, мы же в него играем! Какой он — другой вопрос».

О Дзюбе

«Его может вернуть в сборную игра. Если бы я не хотел видеть его изначально, я бы просто с ним пообщался, съездил бы к нему в Питер — и всё. И ни в каком списке его бы близко не было, как не было на сентябрьские матчи... Я включил его в расширенный список и позвонил ему, чтобы пригласить уже в финальный список. Я спросил: «Ты готов приехать?» Вот если б потом я не включил его в основной список, он мог бы сказать так: «Георгич мне позвонил, я ему сказал, что готов, а он меня не включил». Тогда могли бы быть вопросы. Но он сказал, что не готов. Что надо набирать форму. Был конфликт — да. Вот именно! Понимаете, там так подано. Вопрос был: «А у вас был конфликт с Дзюбой?» Да, был. «А кто на данный момент лучший нападающий?». Я говорю: «Смолов. На данный момент, в сентябре, Смолов». А в итоге: «Кто лучший нападающий? — Смолов». А вопрос был про данный момент. Сейчас конфликта нет и быть не может. Если я с ним не общаюсь, откуда у меня может быть конфликт? Ко всем должно быть равное отношение. И Дзюба это сам прекрасно осознавал».

О будущем российского футбола

«Всё зависит от того, предпримут какие-то шаги или нет. Если будет идти, как идёт, то и через десять лет ничего не изменится... Футболисты, которые сейчас выступают в сборной, пять лет назад были такими же, как Тюкавин и Захарян. Молодыми, подающими надежды. И сейчас мы видим то, что видим. Не знаю, что через пять лет будет с Арсеном и Константином. Как они будут развиваться и будут ли. И ощущения ничего не подсказывают. Молодые исполнители появлялись всегда — нет ни одной пятилетки, в которой не было бы хороших, подающих надежды игроков... Но вот их дальнейшее развитие — вопрос».