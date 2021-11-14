Червиченко сравнил автогол Кудряшова с ошибкой Филимонова

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года (0:1).

«Поражение очень обидное, потому что было видно, что к концу матча у хорватов не было практически никаких шансов забить, игра катилась к ничьей», — цитирует РИА Новости Червиченко.

При этом он подчеркнул, что Фёдор Кудряшов допустил грубую ошибку, которая привела к единственному голу в матче.

«Что он искал в этом углу поля — мне непонятно. Как Филимонов, побежавший зачем-то выбивать мяч Шевченко. Тогда Россия тоже не поехала на чемпионат мира. Вот второй теперь такой же парень у нас появился», — добавил Червиченко.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россия попала в стыки.

Ранее Ивица Олич заявил, что Россия показала мало, а Хорватия была сильнее.