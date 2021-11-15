Победа Сербии в Португалии, достижение Северной Македонии и добивание Мораты: как стартовал 10-й тур отбора на ЧМ-2022

Сборная Сербии на выезде обыграла национальную команду Португалии благодаря голу Александра Митровича на 90-й минуте и пробилась на первенство планеты. Решила задачу также Испания, которая в концовке вырвала победу в противостоянии со Швецией. Северная Македония заняла второе место в своей группе и гарантировала себе участие в стыках. А Армения разгромно уступила немотивированной Германии. Как стартовал десятый тур отбора на ЧМ-2022 — в материале RT.

Провальная концовка Португалии

В воскресенье в рамках квалификации чемпионата мира-2022 состоялось сразу несколько фактически стыковых матчей за прямые путёвки на мундиаль. При этом Португалия и Испания оказались в схожем положении. Дома им достаточно было разойтись миром с Сербией и Швецией соответственно, чтобы сохранить лидерство.

Однако решила задачу в итоге только одна из команд. Коллектив Криштиану Роналду сенсационно уступил Сербии — 1:2 — и опустился на вторую строчку. Причём начало встречи не предвещало хозяевам проблем. В ходе одной из первых атак Ренату Саншеш открыл счёт. Теперь гостям требовалось забивать дважды.

Серьёзную помощь по истечении получаса игры им оказал опытный Руй Патрисиу. После удара Душана Тадича из полукружия штрафной мяч, казалось, летел прямо к вратарю, но тот не сумел зафиксировать его, и от рук голкипера снаряд залетел в сетку. Тут же Душану Влаховичу удалось вывести сербов вперёд, но судья отменил гол из-за очевидного офсайда.

Во втором тайме пошла игра на встречных курсах с равными шансами на успех. Подопечные Драгана Стойковича сражались до конца и всё же добились своего. На 90-й минуте после подачи Тадича с правого фланга Александр Митрович головой отправил мяч в ближний угол. Причём форвард остался в чужой штрафной в полном одиночестве. В этот момент местные болельщики наверняка вспомнили о получившем ненужное удаление в Ирландии Пепе. В его отсутствие блекло смотрелся и Роналду, который впервые в карьере не нанёс ни одного удара в створ в матче квалификации ЧМ. Сербия же одержала волевую победу и во второй раз подряд пробилась в финальную стадию первенства планеты с первого места в группе.

Невзрачная игра Испании

Гарантировала себе поездку в Катар и сборная Испании. Однако матч со Швецией «красная фурия» также провела не лучшим образом. Она хотя и ожидаемо владела преимуществом, практически не приближалась к чужим воротам и не создавала моменты. Контратаки скандинавов смотрелись куда острее. Так, один Эмиль Форсберг не воспользовался парой отличных шансов.

Во второй половине встречи ход игры не изменился. Инициатива оставалась за хозяевами, а гости пытались обнаружить бреши в их оборонительных построениях. Ближе к финальному свистку Янне Андерссон бросил в бой 40-летнего Златана Ибрагимовича. Однако сработала замена Луиса Энрике. На 86-й минуте его подопечным удалось вырвать победу. После сильного дальнего выстрела в исполнении Дани Ольмо Робин Ольсен перевёл снаряд в перекладину. Однако справиться с добиванием от Альваро Мораты с близкой дистанции он оказался не в состоянии.

Так, испанцы не только гарантировали себе первое место в группе B, но и взяли у оппонента реванш за поражение на выезде (1:2). «Тре крунур» же снова предстоит пробиваться на мундиаль через стыки. Впрочем, команде не привыкать делать это. Например, в отборе к ЧМ-2018 она не пустила в Россию Италию.

Историческое достижение Северной Македонии

Попадание Северной Македонии в стыковые матчи стало историческим событием для страны. Ещё недавно национальная команда этого небольшого балканского государства даже не мечтала об участии в крупных турнирах и могла похвастать лишь наличием в составе Горана Пандева.

Однако в прошлом году коллектив сенсационно пробился на Евро-2020 через Лигу наций, а теперь имеет возможность дебютировать и на первенстве планеты. Причём македонцам удалось занять второе место в достаточно крепкой группе с Арменией, Румынией и Исландией. В решающем матче они дома как раз оказались сильнее последних — 3:1. Примечательно, что важную победу им принёс один из самых талантливых представителей местного молодого поколения Элиф Элмас. При счёте 1:1 22-летний полузащитник «Наполи» вышел на первый план и оформил дубль. Вдобавок красную карточку в составе соперника получил Исак-Бергманн Йоуханнессон.

Выйти в стыки из группы J могли также румыны, но для этого им требовалось не только обыгрывать на выезде Лихтенштейн, но и надеяться на осечку главного конкурента. Поскольку её не случилось, победа в Вадуце (2:0) оказалась лишена смысла. При этом вратарю хозяев Бенджамину Бюхелю удалось совершить невероятные 14 сейвов. Что касается македонцев, то они в стыках с большой долей вероятности станут несеяными и имеют возможность встретиться с Россией.

Печальный финал Армении

Теоретические шансы занять второе место до самого конца сохраняла и Армения. Впрочем, для этого должно было совпасть слишком много факторов. В частности, самим подопечным Хоакина Капарроса требовалось дома обыгрывать Германию. Ханс-Дитер Флик повысил шансы соперника на успех, выпустив в Ереване близкий к резервному состав. Так, Йозуа Киммиха, Леона Горецки, Антонио Рюдигера, Сержа Гнабри и Мануэля Нойера не оказалось даже в заявке.

Но хозяева сами, совершая грубейшие ошибки, подарили фавориту три балла — 4:1. В самом конце первого тайма они организовали пенальти в свои ворота, который арбитр назначил после затянувшегося просмотра повтора. Затем Станислав Бучнев после несильного удара Илкая Гюндогана умудрился пропустить. Наконец, армяне решили поиграть в пас у своей штрафной и подарили мяч оппоненту. Единственным светлым пятном для них стал гол Генриха Мхитаряна с одиннадцатиметровой отметки.

Так, сборная Армении вновь разочаровала собственных болельщиков. Начав отбор с трёх побед подряд, она затем набрала лишь три очка, в том числе не сумев обыграть дома Лихтенштейн, а в ключевом противостоянии крупно уступив Северной Македонии. Немцы, напротив, одержали девять побед. Единственной ложкой дёгтя для них стало сенсационное поражение от балканцев.

Унизительный разгром Мальты

Между тем Словакии, сопернику сборной России по группе, удалось громко хлопнуть дверью в последнем туре. Подопечные Штефана Тарковича на выезде не оставили шансов Мальте — 6:0. Аутсайдер в большей части матчей выглядел достойно и, например, дважды дал бой отечественному коллективу, но на этот раз быстро капитулировал. Показательная статистика: гости пробили по чужим воротам 26 раз, хозяева — один.

Уже на шестой минуте Альберт Русняк открыл счёт. Не успели мальтийцы разыграть мяч с центра поля, как пропустили ещё буквально в следующей атаке. Вскоре Русняк оформил дубль и довёл счёт до крупного. В довершение всех бед проигрывающая сторона сразу после перерыва осталась вдевятером. Вторую жёлтую карточку сначала получил Райан Камензули, а затем — Тедди Теума. Причём последнему судья показал два «горчичника» один за другим — за фол и последующие споры с ним.

Словаки чуть сбавили обороты, но до финального свистка отличились ещё трижды. Первый хет-трик в карьере в составе сборной оформил Ондрей Дуда, представляющий «Кёльн». А 19-летний талантливый полузащитник «Гронигена» Томаш Суслов отдал три результативные передачи. Так команда закончила квалификацию сразу вслед за Россией. Мальта же поделила пятое место с Кипром.