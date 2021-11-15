Ловрен отметил потрясающую игру Сафонова в матче с Россией
«Это была сложная игра. С первой минуты показали своё качество, создали огромное количество моментов. Сафонов сыграл сегодня просто потрясающе. Но мы заслужили победу», — цитирует Ловрена «Чемпионат».
При этом он признал, что сборная России выглядела достойно. По его словам, хорватской команде помогли добиться победы в том числе болельщики, которые весь матч гнали их вперёд.
Сафонов в матче с хорватами совершил четыре сейва.
Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россия попала в стыки.
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