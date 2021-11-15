Ловрен отметил потрясающую игру Сафонова в матче с Россией

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Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал победу в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с командой России (1:0).

«Это была сложная игра. С первой минуты показали своё качество, создали огромное количество моментов. Сафонов сыграл сегодня просто потрясающе. Но мы заслужили победу», — цитирует Ловрена «Чемпионат».

При этом он признал, что сборная России выглядела достойно. По его словам, хорватской команде помогли добиться победы в том числе болельщики, которые весь матч гнали их вперёд.

Сафонов в матче с хорватами совершил четыре сейва. 

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россия попала в стыки.

Ранее Василий Уткин заступился за совершившего обрез в свои ворота Фёдора Кудряшова.


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