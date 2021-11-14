Уткин заступился за совершившего обрез в свои ворота Кудряшова

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Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался об ошибке защитника сборной России Фёдора Кудряшова в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Хорватии (0:1).
Уткин заступился за совершившего обрез в свои ворота Кудряшова
  • Reuters

«Парни, пока о ситуации с Кудряшовым никто не сказал очень важную вещь. Он за полминуты до гола получил травму. То ли дёрнул заднюю, то ли свело. Вопрос: что бы на его месте сделал любой игрок в сборной Хорватии? Упал бы на землю, начал держаться за ногу, возможно, кататься по земле», — написал в своём Telegram-канале Уткин.

По его словам, дальше бы хорваты начали нагло тянуть время, как они любят это всегда делать. Он уверен, что в похожей ситуации на поле появился бы врач сборной Хорватии, который бы стал неторопливо делать некие медицинские манипуляции.

«А у нас опытнейший игрок, хромой и неполноценный, ковыляет в штрафную и… Вот и всё», — добавил он.

34-летний защитник турецкого клуба «Антальяспор» (81-я минута) после подачи с фланга срезал мяч в собственные ворота.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россия попала в стыки.

Ранее Карпин рассказал, что не получилось у сборной России в матче с Хорватией.

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