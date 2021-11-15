Испания обыграла Швецию и завоевала путёвку на ЧМ-2022

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Сборная Испании переиграла команду Швеции в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Игра группы В, которая прошла в Севилье, завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев.

Победный мяч забил Альваро Мората (86-я).

Главный судья матча Феликс Брих из Германии показал жёлтую карточку шведу Эмилю Крафту (77-я).

Испания (19 очков) заняла по итогам отбора первое место в группе и вышла в финальную стадию ЧМ-2022. Швеция (15) попала в стыковой турнир со второй позиции.

Ранее сообщалось, что Германия разгромила Армению в матче отбора ЧМ-2022.

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