Испания обыграла Швецию и завоевала путёвку на ЧМ-2022
Игра группы В, которая прошла в Севилье, завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев.
Победный мяч забил Альваро Мората (86-я).
Главный судья матча Феликс Брих из Германии показал жёлтую карточку шведу Эмилю Крафту (77-я).
Испания (19 очков) заняла по итогам отбора первое место в группе и вышла в финальную стадию ЧМ-2022. Швеция (15) попала в стыковой турнир со второй позиции.
Ранее сообщалось, что Германия разгромила Армению в матче отбора ЧМ-2022.