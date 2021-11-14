Жена Кудряшова показала сообщения в поддержку мужа в соцсетях

Короткая ссылка
Анастасия Кудряшова, супруга защитника сборной России по футболу Фёдора Кудряшова, опубликовала сообщения болельщиков, которые поддержали её мужа в социальных сетях после поражения в заключительном матче квалификационного турнира ЧМ-2022 от команды Хорватии (0:1).

«Душа требует вам написать. Я очень хочу поддержать нашу команду и особенно вашего мужа. На мой взгляд, он играл очень достойно», — написала поклонница сборной России в Instagram Кудряшовой.

    34-летний защитник турецкого клуба «Антальяспор» (81-я минута) после подачи с фланга срезал мяч в собственные ворота. Россия уступила Хорватии и не смогла пробиться в финальную стадию ЧМ-2022. Россиянам теперь предстоит сыграть в стыковом турнире.

    Ранее Василий Уткин заступился за совершившего обрез в свои ворота Кудряшова.







    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Добавьте RT в список ваших источников
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить