Жена Кудряшова показала сообщения в поддержку мужа в соцсетях

Анастасия Кудряшова, супруга защитника сборной России по футболу Фёдора Кудряшова, опубликовала сообщения болельщиков, которые поддержали её мужа в социальных сетях после поражения в заключительном матче квалификационного турнира ЧМ-2022 от команды Хорватии (0:1).

«Душа требует вам написать. Я очень хочу поддержать нашу команду и особенно вашего мужа. На мой взгляд, он играл очень достойно», — написала поклонница сборной России в Instagram Кудряшовой.

34-летний защитник турецкого клуба «Антальяспор» (81-я минута) после подачи с фланга срезал мяч в собственные ворота. Россия уступила Хорватии и не смогла пробиться в финальную стадию ЧМ-2022. Россиянам теперь предстоит сыграть в стыковом турнире.

Ранее Василий Уткин заступился за совершившего обрез в свои ворота Кудряшова.

















