Тарасов попросил фанатов сильно не критиковать сборную России

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов призвал резко не критиковать поражение национальной команды в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года от Хорватии в Сплите (0:1).

«Давайте не будем хейтить. И отдельно Феде Кудряшову хочу сказать: «Не расстраивайся, со всеми бывает». Ребята, мы верим в вас всё равно. Ждём весны. Мы обязательно будем на чемпионате мира», — сказал в своём Instagram Тарасов.

Сборная России с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Команда Хорватии (23 очка) возглавила группу, завоевав прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россияне попали в стыковой турнир.

Жеребьёвка стыковых матчей европейской квалификации пройдёт 26 ноября в Цюрихе.

Ранее Витория пожелал сборной России выйти на ЧМ-2022.





