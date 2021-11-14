Витория пожелал сборной России выйти на ЧМ-2022

Главный тренер «Спартака» Руй Витория пожелал сборной России завоевать путёвку в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

«Желаю национальным командам Португалии и России, которые много значат для меня, выхода на следующий чемпионат мира. Хочу особенно поддержать моих футболистов — Рому Зобнина, Георгия Джикию и Зелимхана Бакаева — и пожелать им удачи в стыковых матчах. Вперёд!» — написал Витория на своей странице в Instagram.

Сборная России заняла второе место в группе Н, пропустив вперёд Хорватию. Стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира — 2022 состоятся с 24 по 29 марта. Соперник россиян определится позднее.

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