Витория пожелал сборной России выйти на ЧМ-2022

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория пожелал сборной России завоевать путёвку в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Витория пожелал сборной России выйти на ЧМ-2022
  • AP

«Желаю национальным командам Португалии и России, которые много значат для меня, выхода на следующий чемпионат мира. Хочу особенно поддержать моих футболистов — Рому Зобнина, Георгия Джикию и Зелимхана Бакаева — и пожелать им удачи в стыковых матчах. Вперёд!» — написал Витория на своей странице в Instagram.

Сборная России заняла второе место в группе Н, пропустив вперёд Хорватию. Стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира — 2022 состоятся с 24 по 29 марта. Соперник россиян определится позднее.

Ранее Тарасова заявила, что в России нет футбола.

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