«Ставим задачу выйти на ЧМ, и у нас есть шансы»: как отреагировали на поражение России от Хорватии

Капитан национальной команды Георгий Джикия назвал обидным поражение от Хорватии в квалификации ЧМ-2022. По его словам, отечественные футболисты немного не дотерпели. В свою очередь, глава РФС Александр Дюков и экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин уверены, что у подопечных Валерия Карпина остаются хорошие шансы на попадание в Катар через стыки. А Евгений Ловчев и бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковали коллектив за блеклую игру.

Сборная России неудачно завершила отборочный турнир чемпионата мира — 2022. В последнем туре она на выезде уступила Хорватии и не смогла напрямую пробиться на мундиаль в Катаре. Теперь отечественным футболистам весной предстоит принять участие в стыках за право поехать на первенство.

После встречи в Сплите игроки по понятным причинам оказались немногословны. Капитан Георгий Джикия не скрывал своего разочарования из-за результата. При этом он встал на защиту Фёдора Кудряшова, который забил в свои ворота на 81-й минуте. По его мнению, это следствие ошибок всей команды, а не конкретного исполнителя.

«Обидное поражение. Этот гол мы пропустили все вместе, не надо на фамилии делать акцент. Это наша общая вина. Нам всем непросто, мы все проиграли эту игру. Понятно, что в раздевалке молчание, плохое настроение. Сами не дотерпели. В этом виноваты только мы», — приводит слова Джикии «Матч».

Также он подчеркнул, что в команде полностью осознавали, насколько сильным соперником является Хорватия. Однако это не помешало хозяевам начать матч в агрессивной манере, из-за чего россиянам не удавалось отодвинуть игру от своих ворот.

«Хорваты агрессивно начали игру, как мы предполагали. Мы вынуждены были большее время обороняться. Были ошибки. Плохо начинали атаки, потому что соперник хорошо действовал, агрессивно», — добавил футболист.

По мнению другого защитника, Игоря Дивеева, Россия могла сыграть гораздо лучше. По его словам, коллектив стремился больше контролировать мяч, но подопечные Златко Далича не позволяли им делать это.

«Да, обидно проиграли, но мы не наиграли на победу точно. Эмоций сейчас никаких не испытываю. Может, у нас что-то не получалось, но мы играли на победу. Честно, не помню, как был забит мяч. Подача прошла, а дальше я не видел. Стало ли сложнее после перестроения в пять защитников? Так же было всё», — объяснил Дивеев.

Он признался, что атмосфера на стадионе никак не давила на россиян, хотя подавляющее большинство зрителей на трибунах гнало вперёд хорватов.

«Мне нравится, как у них все поддерживают свою страну. То же самое было и с датчанами, когда стадион гнал их. Россиян, да, было слышно. Не так, конечно, но слышно. Огромное спасибо им, приехали, поддержали нас», — заключил защитник.

В свою очередь, президент РФС Александр Дюков отметил, что у сборной был шанс увезти ничью из Сплита, но рассчитывать на успех при отсутствии контригры было сложно. Соперник, напротив, владел подавляющим преимуществом и постоянно создавал опасные моменты у ворот Матвея Сафонова.

«Безусловно, все разочарованы. Мы были в десяти минутах от завоевания прямой путёвки в Катар. У нас много времени, чтобы подвести итоги тех матчей, которые сборная сыграла осенью», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Зато после попадания в стыки контракт Карпина оказался продлён автоматически — изначально он был рассчитан до конца текущего года. Дюков допустил, что тренер продолжит работу в сборной даже в случае невыхода на мундиаль, но отметил, что важно учитывать и желание самого специалиста.

«Безусловно, мы ставим задачу выйти на ЧМ, и у нас есть хорошие шансы сделать это. Впереди стыковые матчи, будем бороться за путёвку», — подчеркнул Дюков.

А вот некоторые эксперты встретили неудачу предельно эмоционально. Так, лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев покинул студию телеканала «Матч Премьер» в перерыве из-за недовольства действиями россиян. По его мнению, с подобным качеством футбола команде совершенно нечего делать в Катаре, а второе место в группе с хорватами нельзя назвать достижением.

Известный тренер Гаджи Гаджиев тоже назвал ожидаемым поражение в Сплите. Специалист уверен, что у подопечных Карпина не было шансов на победу, хотя имелась возможность зацепиться за ничью.

«Хорваты сохраняли преимущество на протяжении всего игрового времени. Они создавали серьёзное давление на ворота сборной России весь матч. Наши ребята хорошо оборонялись, а хорошие моменты у ворот соперника создать не могли. Шансов на победу, конечно, не было никаких. Но сыграть вничью точно могли... Теперь выйти на ЧМ через стыковые матчи — то же самое, что выиграть у хорватов. Это практически невозможно. Откуда нам взять такой уровень футбола и побеждать соперников высокого класса, если его просто нет? Конечно, результат стыков будет зависеть от соперников. Всё индивидуально. Но сегодня был самый реальный шанс, который мы упустили», — цитирует Гаджиева Sport24.

С ним согласился и экс-наставник национальной команды Валерий Газзаев, обративший внимание на полное отсутствие голевых шансов у ворот хорватов. Кроме того, обладатель Кубка УЕФА подчеркнул, что при глубокой обороне во время сильного дождя всегда есть риск допустить ошибку, а это в итоге и произошло.

«Выставили плотную оборону, которая успешно действовала, но надо было и впереди что-то показать… В такой игре хорошо использовать контратаки. Хотелось увидеть агрессивные ответные действия. Никакой контригры не было, никакого давления на оборону Хорватии. Иногда в обороне оставались два хорвата, можно было поймать их на контратаке, но мы этого не сделали. Абсолютно закономерный результат», — заявил Газзаев.

Едва ли не единственным игроком, которого специалисты отметили со знаком плюс в составе сборной России, стал Сафонов, признанный лучшим футболистом матча. Как заявил экс-вратарь национальной команды Вячеслав Малафеев, действия Матвея придавали дополнительные эмоции и силы партнёрам. А детский тренер 22-летнего голкипера Алексей Чистяков уверен, что к его бывшему подопечному не может возникнуть никаких претензий.

«В моменте, когда Матвей выходил далеко с мячом в первом тайме, у меня чуть сердце не остановилось. Он исходил из ситуации, в которую попал: мяч дали слабо, нападающий успевал накрывать. Если бы Матвей выбивал, был большой риск попасть в нападающего, и мяч полетел бы в ворота. Конечно, Сафонов немного рисковал, но риск оказался оправданным. Что касается пропущенного мяча, то как ожидать, что игрок попадёт в свои ворота? Чуть бы ближе — Матвей отбил бы, но рикошет получился в самый угол. Нужно было только знать, что Кудряшов туда попадёт. Сафонов среагировал, попытался, но было очень сложно», — заявил специалист «Чемпионату».

Некоторые вовсе не увидели в поражении катастрофы. Например, по мнению бывшего тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, в составе сборной Хорватии собраны более квалифицированные исполнители, но молодая российская команда демонстрирует высокий уровень дисциплины и ещё будет прогрессировать.

«Мы должны поддержать сборную перед следующими матчами. Случаи бывают всякие. Хорваты имели индивидуальное мастерство достаточно выше, но они практически ничего не создали у наших ворот. Чистый случай, который помог им победить... Для меня матч был очень интересным. Наша сборная делала всё возможное, во всех компонентах была хорошо подготовлена к этой игре, но в футболе иной раз удача играет роль», — отметил Сёмин.

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов полагает, что тренерский штаб Карпина сделал всё возможное для успеха, а автогол Кудряшова по трагичности можно сравнить с ошибкой вратаря Александра Филимонова в 1999 году в матче с Украиной. Бывший футболист национальной команды Александр Самедов, в свою очередь, призвал поддержать 34-летнего защитника, отметив, что ему не стоит обращать внимание на критику в свой адрес.

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Другой экс-хавбек сборной Александр Мостовой заявил, что Фёдор не виноват в эпизоде с автоголом. Якобы, мяч отскочил от земли перед тем, как попасть ему в ногу, из-за чего было трудно вовремя сориентироваться.

«Если бы он был Копперфильдом, он бы остановился и не побежал. Но он не Копперфильд, а защитник и бежит в эту зону. Так случилось, что мяч отскочил от земли и попал ему в ногу. Я бы не стал обвинять Фёдора, давление от хорватов было на высоком уровне на протяжении всего матча», — выразил мнение эксперт.

Он также допустил, что россияне вполне могли удержать ничейный исход благодаря сложным погодным условиям. При этом Мостовой отказался называть игру отечественного коллектива трусливой, поскольку хозяева сами вынудили их действовать в подобном ключе.

«Карпин взял вину на себя? А в чём вина? Я никакой вины тут не вижу. Зачем оправдываться? Ничего такого не произошло, мы же не уступили с разницей в три мяча. Это же не матч с Данией на Евро — вот там было за что оправдываться. В стыковых матчах для наших нет ничего страшного. Мы просто сейчас немного убили пафос вокруг сборной. Хотя после сборной Черчесова можно было поставить кого угодно, хуже бы не было», — добавил Мостовой.

Нашлись и те, кто после финального свистка в Сплите припомнил невызов Артёма Дзюбы. Так, агент Роман Орещук подчеркнул, что для игры в такую погоду не нашлось бы человека лучше форварда «Зенита».

«Знаю, набегут сейчас хейтеры. Да, мне не нравится Артём как человек. Но на сегодня это наш лучший нападающий. Он и принять может, и забить… Но! Гордость, она такая. И неважно, что на кону выход на чемпионат мира», — написал Орещук в Twitter.