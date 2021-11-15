Колосков — о поражении от Хорватии: России немного не повезло

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал невыход национальной команды с первого места в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.

«Играем так, как умеем, но этого было достаточно, чтобы сыграть вничью. Так у нас уже получалось в этом отборочном цикле, но в этот раз не повезло нам — нелепый гол при такой самоотверженной игре», — цитирует Колоскова ТАСС.

По его словам, перед матчем абсолютное большинство специалистов говорили о безоговорочной победе хорватов. Однако команда Валерия Карпина показала, что вполне могла добиться ничейного результата.

«Нам не хватило десяти минут для того, чтобы выйти в финальный турнир чемпионата мира», — отметил он.

Россияне уступили в заключительном матче группы хорватам со счётом 0:1, пропустив мяч на 81-й минуте игры. 

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россия попала в стыки.

Ранее Карпин рассказал, что не получилось у сборной России в матче с Хорватией.

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