Джикия: хорваты посадили нас очень глубоко к своим воротам

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия после матча отбора чемпионата мира — 2022 против Хорватии (0:1) подвёл итоги встречи.

«Мы проиграли важную игру. Понятно, что настроение плохое. Пропустили в концовке матча. Предполагали, что будем так играть, что нужно будет много работать в обороне, качественнее распоряжаться мячом. Его сегодня, к сожалению, было мало. Обидное поражение. Мы прекрасно знаем, что хорваты — это очень сильная сборная. Они начали агрессивно игру, посадили нас очень глубоко к своим воротам. Где-то мы понимали, что так будет, но надо отметить соперника. Они показали хороший футбол, который заставил играть нас вторым номером. Понятное дело, что сегодняшним результатом все расстроены. Сейчас погорюем, а в марте будут определяющие игры. Несмотря на то что мы сегодня проиграли, у нас ещё будет шанс на путёвку в Катар», — сказал Джикия после матча.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 очка) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россиянам для выхода с первого места достаточно было сыграть вничью.

Ранее Карпин рассказал, что не получилось у сборной России в матче с Хорватией.