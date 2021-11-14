Проблемы в завершении атак и точности передач: как сборная России уступила Хорватии в квалификации ЧМ-2022

Сборная России в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 на выезде уступила национальной команде Хорватии — 0:1. Судьбу противостояния решил курьёзный автогол Фёдора Кудряшова в концовке игры. Но неудачу подопечных Валерия Карпина можно назвать заслуженной, поскольку на протяжении встречи они практически не переходили середину поля. За весь матч гости нанесли лишь два удара по воротам Иво Грбича, ни один из которых не пришёлся в створ. Также россияне выполнили всего 293 передачи с крайне низким показателем точности — 62%.

Поражение от сборной Хорватии надолго запомнится болельщикам как одно из самых обидных в истории национальной команды России. Подопечные Валерия Карпина находились буквально в шаге от попадания на чемпионат мира с первого места в группе, но всё испортил обиднейший автогол Фёдора Кудряшова. К сожалению, теперь остаётся лишь сетовать на нелепый отскок, ставший судьбоносным. Но после встречи с действующими вице-чемпионами планеты точно не приходится досадовать, что отечественный коллектив уступил в равной игре.

Пожалуй, никто не будет спорить, что россияне не заслужили даже ничью, а желаемый исход стал бы большой сенсацией и «отскоком». Хозяева владели мячом 63% времени и нанесли 19 ударов по воротам, тогда как гости — всего два, и ни один из них не пришёлся в створ. Невзрачной оказалась и статистика по общему числу выполненных россиянами передач: 293 против 635 у соперника. Точными же стали только 181 из них (61,8%). Это крайне скромный показатель. Для сравнения, средняя точность пасов у отечественной команды в этом отборочном цикле составила 77,5%.

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А потому крайне сложно обвинять во всех бедах Кудряшова. Ветеран сборной в целом провёл качественную встречу и практически ничего не позволил сделать на левом фланге Николе Влашичу, которого в начале второго тайма пришлось менять на Бруно Петковича. Да, возможно, Карпин мог отправить на этот край Вячеслава Караваева, а на противоположном сделать ставку на Алексея Сутормина. Но сложно предсказать, справился бы новичок сборной с давлением в столь ответственный момент. У Кудряшова опыта несравнимо больше.

Вполне логичными и понятными выглядели и другие решения штаба уже по ходу противостояния. Например, сразу после перерыва, поняв, что преимущество хорватов становится угрожающим, а в обороне команды появляются бреши, Карпин перешёл на схему с тремя центральными защитниками, разменяв одного из главных креативщиков Александра Головина на Дмитрия Чистякова. И это полностью сработало. При новой расстановке россияне практически ничего не позволили сопернику создать в атаке.

Оправдал себя и выход Антона Заболотного вместо Фёдора Смолова. Форвард «Локомотива» в такой игре чувствовал себя некомфортно и не мог использовать свои сильные качества, к которым борьба на «втором этаже» не относится. Выполнять скидки под забегания в свободные зоны с флангов Алексея Ионова и Зелимхана Бакаева ему было крайне непросто. Зато идеально годился для этих задач нападающий ЦСКА. В отличие от конкурента Заболотный хотя бы пытался цепляться за мяч.

Ближе к финальному свистку Карпин убрал с поля уставших Даниила Фомина и Бакаева, выпустив свежих Данила Глебова и Андрея Мостового. Последний вышел с расчётом на быстрые контратаки, но, к сожалению, проявить себя полузащитнику не довелось, и финального штурма у России не получилось.

А главное, у сборной совершенно не клеилась игра на контратаках. Перед матчем болельщики гадали, станет ли она отстаивать ничью или постарается диктовать свои условия. Было понятно, что скорее всего гостям придётся чаще обороняться, но мало кто мог предположить, что команда считаное количество раз перейдёт центр поля. В результате отечественному коллективу постоянно приходилось защищаться, и неудивительно, что в итоге оборона дала сбой.

Задумка Карпина в наступлении изначально была понятна. Была сделана ставка на скорость и работоспособность Смолова, Бакаева и Ионова. Однако они практически не получали мяч. Крайние нападающие вынуждены были больше отрабатывать в разрушении, и сборная фактически перестраивалась на схему 4—5—1. Не шло речи и о прессинге. Марсело Брозович и в особенности Лука Модрич просто не замечали его и легко выходили из-под давления благодаря высокому индивидуальному мастерству.

В действиях россиян чувствовалась зажатость. Получая мяч, они стремились как можно быстрее избавиться от него, даже не пытаясь наладить контроль. Об этом же после финального свистка заявил Карпин, который подчеркнул: у его подопечных «не было желания» принимать передачи, и они боялись брать на себя инициативу. Совершенно невзрачную игру провёл даже Головин, на которого возлагались особые надежды в организации контрнаступления. За весь матч он выполнил лишь 18 передач с точностью 61,1%, ни разу успешно не пошёл в дриблинг и закономерно был заменён в начале второго тайма. Теоретически создать момент из ничего мог бы Алексей Миранчук, но он остался в запасе.

Что касается нападающих, то от них в решающий момент тяжело было ждать гола. Смолов в отборочном цикле отличился только дважды, поразив ворота Кипра и Мальты. Заболотный лишь в четверг забил дебютный мяч за сборную. Лучшими же бомбардирами национальной команды в квалификации первенства планеты стали Артём Дзюба и Александр Ерохин (по три гола), по разным причинам не вышедшие на поле в Сплите. К ним же можно добавить Марио Фернандеса, весной отличившегося дважды, но осенью завершившего международную карьеру.

Однако ни к одному из отечественных футболистов не может быть претензий по части самоотдачи. Каждый из них оставил на поле всё, что мог, и дорабатывал до конца в любом эпизоде. Великолепный матч провёл Матвей Сафонов, совершивший несколько сейвов. При этом молодой вратарь действовал очень уверенно и даже не боялся идти в обводку в собственной штрафной.

Хорош был Игорь Дивеев, выигравший девять верховых единоборств. Для сравнения, у идущего следом за ним по этому показателю Дмитрия Баринова — три. Что касается вернувшегося в строй хавбека, то он выполнил огромный объём черновой работы в опорной зоне. То же применимо к Фомину, заменённому лишь в самой концовке.

Резюмируя, можно констатировать, что подопечные Карпина сделали всё, на что были способны, но их усилий оказалось недостаточно. Перед встречей многие подчёркивали, что хорваты уже не так сильны, как несколько лет назад на чемпионате мира. Однако футболисты «шашечных» выступают в сильнейших первенствах континента, тогда как отечественная сборная по-прежнему формируется в основном из исполнителей, выступающих в РПЛ. Исключением стали лишь Головин и Миранчук. Однако первый регулярно получает травмы в «Монако», второй находится в глубоком запасе «Аталанты», а в решающий момент не пользуется доверием штаба и в национальной команде.

Таким образом, россиян остаётся лишь похвалить за прекрасный отборочный турнир, в котором они прыгнули выше головы и едва не финишировали на первом месте. Остаётся надеяться, что коллектив Карпина теперь воспользуется вторым шансом и пробьётся на мундиаль через стыки.