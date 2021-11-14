Ерохин и Дзюба стали лучшими бомбардирами сборной России в отборе к ЧМ-2022

Футболисты «Зенита» Александр Ерохин и Артём Дзюба стали лучшими бомбардирами сборной России по футболу в квалификации к чемпионату мира — 2022.

На счету Ерохина и Дзюбы по три забитых мяча. По два раза отличились Фёдор Смолов и Марио Фернандес. По разу поражали ворота соперника Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Рифат Жемалетдинов, Антон Заболотный, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Александр Соболев.

Сборная России заняла второе место в своей отборочной группе, пропустив вперёд Хорватию.

Ранее сообщалось, что Россия проиграла Хорватии в Сплите и не смогла выйти напрямую на ЧМ по футболу — 2022.