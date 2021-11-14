Россия проиграла Хорватии в Сплите и не смогла выйти напрямую на ЧМ по футболу — 2022
- AP
Встреча на стадионе «Полюд» в Сплите, которую обслуживала бригада арбитров из Нидерландов под руководством Данни Маккели, завершилась со счётом 1:0.
Ключевой стала ошибка Фёдора Кудряшова на 82-й минуте, случайно срезавшего мяч в свои ворота после навеса с фланга.
Подопечные Валерия Карпина с первых минут умышленно отдали инициативу сопернику и на протяжении всего матча играли вторым номером, максимально насытив оборону и почти не выбегая в контратаки.
Хозяева нанесли 20 ударов по воротам Матвея Сафонова, однако лишь шесть из них пришлись в створ. Тем не менее российский голкипер неизменно отводил угрозу вплоть до ошибки партнёра.
Благодаря этой победе Хорватия заняла первое место в группе и пробилась на мундиаль в Катаре. Россия осталась второй и теперь сыграет в стыковых матчах в конце марта 2022 года.
Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев ушёл из прямого эфира телеканала «Матч Премьер» во время матча отборочного турнира ЧМ Хорватия — Россия.
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