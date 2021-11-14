Россия проиграла Хорватии в Сплите и не смогла выйти напрямую на ЧМ по футболу — 2022

Короткая ссылка
Сборная Хорватии победила национальную команду России в матче заключительного, десятого тура группового этапа отборочного турнира европейской зоны к чемпионату мира по футболу 2022 года.
Россия проиграла Хорватии в Сплите и не смогла выйти напрямую на ЧМ по футболу — 2022
  • AP

Встреча на стадионе «Полюд» в Сплите, которую обслуживала бригада арбитров из Нидерландов под руководством Данни Маккели, завершилась со счётом 1:0.

Ключевой стала ошибка Фёдора Кудряшова на 82-й минуте, случайно срезавшего мяч в свои ворота после навеса с фланга.

Подопечные Валерия Карпина с первых минут умышленно отдали инициативу сопернику и на протяжении всего матча играли вторым номером, максимально насытив оборону и почти не выбегая в контратаки.

Хозяева нанесли 20 ударов по воротам Матвея Сафонова, однако лишь шесть из них пришлись в створ. Тем не менее российский голкипер неизменно отводил угрозу вплоть до ошибки партнёра.

Благодаря этой победе Хорватия заняла первое место в группе и пробилась на мундиаль в Катаре. Россия осталась второй и теперь сыграет в стыковых матчах в конце марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев ушёл из прямого эфира телеканала «Матч Премьер» во время матча отборочного турнира ЧМ Хорватия — Россия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить