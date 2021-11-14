Газзаев — о поражении от Хорватии: абсолютно закономерный результат

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в матче последнего 10-го тура отборочного раунда к чемпионату мира — 2022.
Газзаев — о поражении от Хорватии: абсолютно закономерный результат
  • AP

«К сожалению, мы с первых минут выбрали оборонительную тактику. Защищаясь 90 минут в такую погоду, всегда есть риск допустить ошибку. Что же касается атакующих действий, то у нас не было ни одного момента для взятия ворот. Мы выставили плотную оборону, которая успешно действовала, однако надо было и в атаке что-то показать. В подобной игре хорошо использовать контратаки. Хотелось увидеть агрессивные ответные действия, но никакой контригры не было, никакого давления на оборону Хорватии. Иногда в обороне оставались два игрока, можно было поймать их на контратаке, но мы этого не сделали. Абсолютно закономерный результат. Автогол — несчастный случай? Несчастный случай возникает тогда, когда на протяжении 90 минут оказывается давление. Не было даже паузы, чтобы защитники восстановились. Отсюда и такой результат», — цитирует Газзаева Sport24.

Также известный специалист добавил, что лучшим игроком в составе сборной России считает вратаря Матвея Сафонова.

Ранее сообщалось, что Карпин взял на себя вину за поражение от Хорватии.

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