Сёмин призвал поддержать сборную России после поражения от Хорватии

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин выразил слова поддержки национальной команде после поражения от Хорватии в матче квалификации чемпионата мира 2022 года (0:1).

«В данной ситуации нужно поддержать сборную России — они были очень дисциплинированны, работоспособны и хорошо готовы физически к этому матчу, несмотря на то что уровень индивидуального мастерства у соперника выше. Я вижу, что у нас есть хорошая молодая команда, которая в состоянии выиграть стыковые матчи и отобраться на чемпионат мира. Сегодня они старались достичь положительного результата и очень хорошо выполняли свою задачу, однако в футболе бывают разные случаи. Я особенно не видел, чтобы у хорватов было много моментов для того, чтобы забить мяч. Да, случилось, надо этот факт принять и дальше сражаться за выход на чемпионат мира. Уверен, что ничего ещё не потеряно и мы всё сможем», — цитирует Сёмина Sport24.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Ранее Олич заявил, что Россия показала мало, а Хорватия была сильнее.