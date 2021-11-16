Источник: «Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным

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Итальянская «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с российским нападающим Александром Кокориным.
Источник: «Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным
  • РИА Новости

Об этом сообщает Fiorentina.it.

По информации источника, клуб хочет расстаться с 30-летним футболистом, но не может найти варианты с продажей или арендой. Поэтому руководство «Фиорентины» планирует расторгнуть контракт с Кокориным.

В этом сезоне Кокорин выходил в составе «Фиорентины» всего в трёх матчах, проведя на поле суммарно 31 минуту.

За «Зенит» форвард выступал с 2016 по 2020 год. За это время он провёл за команду 92 матча, забил 34 мяча и отдал 12 результативных передач.

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