Источник: «Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным
- РИА Новости
Об этом сообщает Fiorentina.it.
По информации источника, клуб хочет расстаться с 30-летним футболистом, но не может найти варианты с продажей или арендой. Поэтому руководство «Фиорентины» планирует расторгнуть контракт с Кокориным.
В этом сезоне Кокорин выходил в составе «Фиорентины» всего в трёх матчах, проведя на поле суммарно 31 минуту.
За «Зенит» форвард выступал с 2016 по 2020 год. За это время он провёл за команду 92 матча, забил 34 мяча и отдал 12 результативных передач.
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