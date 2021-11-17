Без права на ошибку: что нужно знать о стыковых матчах за право сыграть на ЧМ по футболу в Катаре

Три последние путёвки на чемпионат мира по футболу в Катаре от Европы будут разыграны в стыковых матчах, которые состоятся в конце марта 2022 года. Десять команд, занявших вторые места в своих отборочных группах, и ещё две, заслужившие право продолжить борьбу благодаря успешному выступлению в Лиге наций, проведут два раунда на выбывание из одного матча. Россия попала в число сеяных и в полуфинале встретится у себя дома с Турцией, Польшей, Северной Македонией, Австрией или Чехией. А вот Украина рискует попасть сразу на фаворитов мини-турнира — Италию или Португалию.

12 команд на три путёвки

Отборочный этап чемпионата мира неизменно получается в Европе куда более интересным и напряжённым, чем квалификация первенства континента. Причина — меньшее количество путёвок в финальную стадию. Если на Евро теперь попадают 24 сборные, то на мундиаль — всего 13. В таких жёстких условиях целый ряд сильных команд, как правило, ждёт неудача.

Вот и на этот раз напрямую в Катар, помимо России, не удалось пробиться Италии, Португалии, Швеции, Польше, Турции и другим. Всем им весной 2022-го представится последний шанс в виде стыковых матчей, которые впервые пройдут в новом формате.

Ранее команды, занявшие вторые места в группах, в двухматчевых противостояниях определяли обладателей четырёх путёвок на первенство планеты. Теперь весной шанс отправиться в Катар получат только три сборные. А плей-офф будет состоять из двух раундов, в каждом из которых участникам предстоит провести всего по одной встрече. Таким образом, шансов исправить ситуацию в ответной игре, как раньше, не останется.

При жеребьёвке полуфиналов коллективы будут разделены на сеяных и несеяных. В первую категорию попали занявшие вторые места с наилучшими показателями (Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция и Уэльс). При этом в группах с шестью командами в расчёт не брались результаты встреч с оппонентами, оказавшимися на последней строчке. Для сравнения: подопечные Валерия Карпина недосчитались шести очков, добытых в противостоянии с Мальтой, но это не сказалось на их позициях.

Наконец, во вторую группу попали четыре сборные с наихудшими результатами (Турция, Польша, Северная Македония и Украина) и два победителя групп Лиги наций (Австрия и Чехия), не сумевших пробиться в стыки.

На жеребьёвке, которая состоится 26 ноября, участники будут поделены на три пути по четыре команды. В рамках каждого из них предусмотрены полуфиналы и финалы, которые пройдут в конце марта. Важно, что в первом раунде сеяные гарантированно сыграют дома. А вот хозяев решающих встреч определит жеребьёвка.

Два победителя групп Лиги наций

Ключевое отличие нынешнего отбора от предыдущих заключается в участии двух коллективов, ярко проявивших себя в последнем сезоне Лиги наций. Победители групп нового турнира получили возможность отобраться в стыки в случае неудачи. Франция, Испания, Италия, Бельгия и Уэльс попали в первую двойку самостоятельно.

Зато второй шанс получили Австрия и Чехия. При этом нельзя сказать, что они провалились в квалификации и не заслужили право продолжить борьбу. Так, первые поделили третье место в секстете F с Израилем, пропустив вперёд лишь действующего бронзового призёра Евро, Данию и Шотландию. Вторые же до конца сражались за путёвку в стыки с Уэльсом.

Можно сказать, что создание Лиги наций добавило интриги в отборочный раунд, ведь возможность побороться за поездку в Катар получили сразу два своеобразных «лаки лузера». С другой стороны, серьёзно усложнился путь для команд, занявших вторые места в своих группах.

Пара явных фаворитов

Ещё больше усложнила жизнь участникам стыков неожиданная неудача сразу двух топ-сборных — Португалии и Италии. Чемпионы Европы-2016 на 90-й минуте позволили Сербии вырвать гостевую победу в Лиссабоне и в последний момент опустились на вторую строчку в октете А.

А сильнейшая на данный момент сборная континента в заключительном туре умудрилась разойтись миром с Северной Ирландией и пропустила на первое место Швейцарию. При этом в концовке ключевой очной встречи между ними Жоржиньо мог принести команде скуадра адзурра важнейшую победу при равном счёте, но не реализовал пенальти.

Их попадание в стыки заметно снизило шансы на успех других, более скромных коллективов. Ведь если сеяные в полуфинале ещё получат относительно удобных соперников, то в финалах кого-то из них гарантированно будут ждать два гранда. С большой долей вероятности им и достанутся две путёвки из трёх, если жребий не определит их в один путь.

При этом итальянцы не сумели напрямую отобраться на второй чемпионат мира подряд. В 2017-м они в стыках неожиданно уступили Швеции (0:1, 0:0). Таким образом, одна из сильнейших команд континента в Россию не приехала.

Португальцы же пробивались через раунд плей-офф на ЧМ-2014 в Бразилию. Тогда они финишировали в основном этапе как раз позади отечественной сборной, потерпев поражение с минимальным счётом в Москве, но в двухраундовом противостоянии всё с той же Швецией оказались сильнее (1:0, 3:2).

Шанс для единственного дебютанта

Попал в стыки и один коллектив, ранее ни разу не принимавший участия в финальной стадии первенства планеты. Северная Македония в последние годы добилась серьёзного прогресса и летом дебютировала на Евро, пробившись на турнир через Лигу наций. В квалификации ЧМ же балканцы сумели опередить Румынию, Армению и Исландию.

Давно не участвовали в первенстве планеты и другие несеяные сборные. Например, Австрия в последний раз играла на ЧМ в 1998-м, Турция — в 2002-м, а Чехия и Украина — в 2006-м. Причём турки на последнем для себя мундиале добрались до полуфинала и завоевали бронзу.

Восемь вариантов для России

Отечественные болельщики до последнего момента надеялись, что сборная России займёт первое место в своей группе и получит путёвку в Катар. К сожалению, автогол Фёдора Кудряшова изменил расклад и помог Хорватии напрямую отобраться на турнир.

Однако ещё перед решающим матчем в Сплите стало понятно, что подопечные Карпина, если и попадут в стыки, гарантированно станут там сеяными благодаря успешному выступлению на групповом этапе. Без учёта двух побед над аутсайдером Мальтой в активе команды 16 очков. Лишь на один балл её опережают Португалия и Шотландия, а Италия — только по дополнительным показателям.

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При этом в плей-офф Россия точно не встретится с Украиной. В последние годы УЕФА разводит соседей по политическим причинам. А это значит, россияне гарантированно не сыграют и ещё с двумя командами, чтобы не попасть в один путь с жовто-блакитными. Остаётся только надеяться, чтобы среди них оказалась Италия или Португалия.

В любом случае отечественный коллектив ждёт непростая дорога на первенство планеты. В полуфинале шансы на успех довольно высоки. Сборная может получить в соперники Турцию, Польшу, Северную Македонию, Австрию или Чехию и гарантированно сыграет дома. Если учесть умение отечественного коллектива брать своё в поединках с равными и уступающими в классе оппонентами даже при не самой яркой игре, то перспектива кажется обнадёживающей.

А вот в финале коллектив Карпина может попасть на одну из сеяных сборных — Португалию, Шотландию, Италию, Швецию или Уэльс. Разумеется, наибольшую опасность представляют два гранда. Даже если сборной повезёт с жеребьёвкой и она вновь сыграет на своём стадионе, пройти столь мощные коллективы будет невероятно сложно. Такой вариант станет для команды наихудшим.

Наиболее благоприятным же будет попадание на Северную Македонию, занимающую 74-е место в рейтинге ФИФА. В финале остаётся надеяться на встречу с Шотландией, которая хоть и набрала в отборе 23 очка, но не может похвастать наличием звёзд, например таких, как Гарет Бэйл у Уэльса. Да и на последнем чемпионате Европы британцы обратили на себя внимание лишь нулевой ничьей с Англией. В отборочном турнире к самому первенству континента они дважды уступили России (1:2, 0:4).