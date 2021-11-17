Стали известны потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

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Стали известны потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах чемпионата мира по футболу 2022 года.
Стали известны потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022
  • Reuters
  • © Antonio Bronic

В полуфинале команда Карпина может встретится с Турцией, Польшей, Северной Македонией, Чехией или Австрией.

Россияне проведут первый матч дома.

Россия попала в число сеянных сборных, поэтому в пером туре она не сыграет с Португалией, Италией, Шотландией, Швецией и Уэльсом. 

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября в Цюрихе. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Швейцария обогнала в отборе Италию и напрямую пробилась на ЧМ-2022.

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