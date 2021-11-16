Победа Шотландии над Данией, попадание Италии в стыки и покер Кейна: чем запомнились матчи 10-го тура отбора к ЧМ-2022

Италия не смогла напрямую пробиться в финальную стадию чемпионата мира. В последнем туре победители Евро-2020 сыграли вничью с Северной Ирландией, а их прямые конкуренты за путёвку из Швейцарии разгромили Болгарию. Шотландия не позволила Дании одержать десять побед подряд. Польша уступила Венгрии без Роберта Левандовски. Гарри Кейн оформил покер в матче с Сан-Марино и помог Англии выиграть со счётом 10:0. Как проходит десятый тур отбора на ЧМ-2022 — в материале RT.

Разгром ради путёвки на ЧМ

Группа C подарила болельщикам самую непредсказуемую развязку в нынешнем отборочном цикле. Сыграв вничью в предыдущем туре, Италия и Швейцария так и продолжили делить первое место с равным количеством очков. Чтобы завоевать прямую путёвку в Катар, минуя сито стыковых матчей, каждому из них нужно было провести последнюю игру лучше, чем конкуренты.

Для чемпионов Европы эта задача казалась более простой. У подопечных Роберто Манчини разница забитых и пропущенных мячей была на два пункта лучше, а именно по этому критерию оцениваются команды в случае равенства очков. Швейцарцам нужно было не просто победить в заключительном туре Болгарию, но и постараться разгромить её.

Первый тайм в Люцерне не показал, что команда Мурата Якина готова действовать. Швейцарцы разыграли десять угловых, но добились всего одного попадания в штангу. Зато после перерыва в ворота Ивана Караджова стали постоянно залетать мячи, и если бы не два гола, отменённых из-за офсайда, хозяева могли бы праздновать победу с теннисным счётом, но и 4:0 им было достаточно для попадания на чемпионат мира, даже если бы Италия в параллельном матче с минимальной разницей обыграла Северную Ирландию.

Нулевая ничья Италии

Однако этого не произошло. У итальянцев не получилось взломать крепкую оборону в Белфасте. В первом тайме подопечные Манчини владели ощутимым территориальным преимуществом, но оно не переходило хотя бы в опасные моменты. Дважды атаки гостей были загублены из-за офсайда, что только добавляло напряжения этому матчу.

Во второй 45-минутке североирландцам даже удалось один раз огрызнуться, когда Джордж Сэвилл чуть было не пробил Джанлуиджи Доннарумму с десяти метров. После этого итальянцы снова принялись наступать и бить из любых удобных позиций, но свои атаки до конца так и не доводили. А когда стало известно, что швейцарцы своё условие по попаданию на мундиаль успешно выполняют, инициатива вновь стала переходить хозяевам поля. В самом конце матча они могли вырвать победу, когда из-за несвоевременного выхода из штрафной Доннарумма оставил ворота пустыми, но его вовремя подстраховал Леонардо Бонуччи.

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Италия во второй раз подряд упустила возможность попасть на чемпионат мира напрямую и теперь будет участвовать в стыковых матчах. При их жеребьёвке Скуадра Адзурра будет иметь статус сеяной команды и проведёт первую игру дома — ранее такого же утешения добились сборные России и Португалии.

Конец победной серии Дании

В группе F таких страстей не было. Дания ещё в октябре завоевала путёвку на чемпионат мира благодаря непрерывной победной серии, а Шотландия недавно обеспечила себе второе место. Но в финальном туре, когда два лидера встречались в Глазго, им было, за что бороться. У датчан оставался шанс выиграть все десять матчей групповой стадии отборочного турнира и повторить достижение Нидерландов (ЧМ-2006), Испании (ЧМ-2010) и Германии (ЧМ-2018). Шотландцам же нужны были три очка, чтобы провести первый мартовский матч дома.

Мотивация «Тартановой армии» в итоге оказалась сильнее. В первом тайме хозяева безостановочно разыгрывали один угловой за другим, и с восьмой попытки это дало результат. Точным ударом головой отличился защитник Джон Сауттар, который до этого два года не играл за сборную, а вообще мог бы выступать за Австралию, как это сделал его старший брат Гарри.

При этом если отбросить розыгрыш стандартов, две команды показывали примерно равную игру, только у датчан никак не удавалось довести свои моменты до конца. Окончательную победу шотландцам принёс ещё один гол в исполнении Че Адамса на 86-й минуте. Островитяне набрали в нынешнем отборочном цикле 23 очка и обогнали сборную России в споре за звание самой результативной команды, занявшей второе место.

Поражение Польши без Левандовски

В группе I интрига формально продержалась до последнего тура, хотя фактически два первых места в ней были распределены ещё на прошлой неделе. Англию и Польшу разделяли три очка, так что теоретически команда Роберта Левандовски ещё могла в случае победы над Венгрией с крупным счётом перехватить лидерство. Но так как англичане в то же самое время встречались с Сан-Марино, рассчитывать на то, что они останутся без очков, не приходилось.

К тому же Польша в итоге сама не смогла выполнить необходимые условия. Главный тренер Паулу Соуза отпустил домой Левандовски, а также не мог рассчитывать на помощь Гжегожа Крыховяка из-за дисквалификации. Венгры же восприняли последнюю игру отборочного цикла со всей серьёзностью и на 37-й минуте открыли счёт стараниями Андраша Шефера. Хозяева поля в дальнейшем сравнивали благодаря голу Кароля Свидерского, но победа всё же досталась гостям — Даниэль Газдаг принёс три очка.

Двузначный разгром Сан-Марино

Усилия со стороны Польши действительно оказались напрасными, так как Англия не собиралась проигрывать команде, которая занимает последнее 210-е место в рейтинге ФИФА. В Сан-Марино не приехали многие из самых известных подопечных Гарета Саутгейта, но даже это не прибавляло шансов сборной, проигравшей все девять матчей и забившей всего один гол во встрече с поляками.

Зато в составе англичан остался Гарри Кейн, чтобы дальше подниматься по бомбардирской лестнице своей сборной. В прошлом матче с Албанией он оформил хет-трик и сравнялся на четвёртом месте с Джимми Гривзом. До следующей строчки, занятой Гари Линекером, форварду не хватало четырёх мячей. Ровно столько он и забил Сан-Марино ещё в первом тайме.

После гола Гарри Магуайра и автогола Филиппо Фаббри Кейн реализовал два пенальти за игру рукой и ещё дважды отличился с игры. В его активе после этого стало 48 забитых мячей за национальную команду. Также Кейн стал первым за 94 года англичанином, оформившим хет-трик в двух матчах подряд. Наконец, в нынешнем отборочном цикле он обогнал голландца Мемфиса Депая, который был лучшим бомбардиром с 11 голами.

Во втором тайме Кейна заменили, и забивать карликовой сборной стали другие англичане. Эмиль Смит-Роу и Тайрон Мингз отметились дебютными голами за национальную команду, а Тэмми Абрахам и Байкайо Сака повторили то, что уже делали раньше. Трём последним из них ассистировал Трент Александер-Арнольд. Матч закончился со счётом 10:0 и стал седьмым случаем в истории, когда Англия обыграла соперника с двузначной разницей мячей.