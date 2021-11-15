Губерниев — о возможном уходе Карпина из сборной: это кокетство

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможную отставку Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Думаю, что слова о возможном уходе из сборной — это кокетство со стороны Карпина. Я уверен в том, что нашу сборную к стыкам должен готовить именно он. Нельзя бросать свою команду на полпути. Я не вижу других кандидатур на его место, их нет», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он выразил надежду, что Карпин продолжит свою работу в сборной, поскольку шансы на выход на чемпионат мира ещё есть.

«Надо бороться до конца. Это горькое поражение от хорватов нужно поскорее забывать и двигаться дальше», — добавил Губерниев.

Карпин заключил контракт с РФС до конца 2021 года с опцией продления.

Сборная России не смогла выйти напрямую в финальную стадию ЧМ в Катаре. Ей предстоит сыграть стыковые матчи в марте 2022 года.

Россия 14 ноября уступила в Сплите Хорватии со счётом 0:1.

Ранее Карпин не исключил, что может покинуть сборную до стыковых матчей.