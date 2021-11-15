Сборная России показала видео из раздевалки после поражения от Хорватии

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Пресс-служба сборной России выложила в социальные сети видео из раздевалки национальной команды после поражения от Хорватии (0:1) в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

На видео видно, как футболисты сборной, уставшие и расстроенные, не могут найти слов после обидного поражения от хорватов в решающей игре группы.

Россия 14 ноября уступила в Сплите Хорватии. Команда Карпина упустила возможность занять первое место в группе и попала в стыковые матчи, которые пройдут в марте. Балканская сборная с первого места вышла напрямую в финальную стадию ЧМ-2022. 

Ранее Карпин заявил, что в матче с Хорватией у футболистов сборной России настрой был.

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