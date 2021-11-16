Англия забила десять безответных мячей Сан-Марино в отборе ЧМ-2022

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Сборная Англии разгромила на выезде команду Сан-Марино в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Игра группы I, которая прошла на поле стадиона «Олимпико» в Серравалле, завершилась со счётом 10:0 в пользу родоначальников футбола.

Мячи забили Гарри Магуайр (6-я минута), Филиппо Фаббри (15-я), Гарри Кейн (27, 31, 39, 42-я), Эмиль Смит (58-я), Тайрон Мингз (69-я), Тэмми Абрахам (78-я), Букайо Сака (79-я).

Англия (26 очков) с первого места напрямую пробилась в финальную часть ЧМ-2022. Польша (20) попала в стыковой турнир, который пройдёт в марте.

Ранее сообщалось, что Испания обыграла Швецию и завоевала путёвку на ЧМ-2022.

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