Карпин — о стыках: опыт с Хорватией настраивает на оптимистичный лад

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о предстоящем стыковом турнире чемпионата мира 2022 года.

«Мы получили важный опыт с Хорватией. И он настраивает на оптимистичный лад. Плохой опыт — тоже опыт. Вопрос в том, как правильно его использовать. Опыт игры со Словакией и Словенией тоже вселяет оптимизм. Ведь тогда смогли собраться. Стыки в конце марта — хорошо или плохо? Думаю, сразу после Хорватии было бы лучше их провести. А так люди успеют забыть эту встречу. Общение надо будет поддерживать до марта плюс-минус постоянно. Нужно будет приехать на зимние сборы клубов, встретиться с кандидатами. Это план действий на зимние каникулы», — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, что в десятом туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Валерия Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв Хорватии (0:1).

Теперь команде предстоит сыграть в стыковых матчах за право принять участие в турнире. Жеребьёвка стыков состоится 26 ноября, сами матчи пройдут в конце марта 2022 года.

Ранее Карпин оценил свой уровень как тренера.