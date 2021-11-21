Карпин — о стыках: опыт с Хорватией настраивает на оптимистичный лад

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о предстоящем стыковом турнире чемпионата мира 2022 года.
Карпин — о стыках: опыт с Хорватией настраивает на оптимистичный лад

    «Мы получили важный опыт с Хорватией. И он настраивает на оптимистичный лад. Плохой опыт — тоже опыт. Вопрос в том, как правильно его использовать. Опыт игры со Словакией и Словенией тоже вселяет оптимизм. Ведь тогда смогли собраться. Стыки в конце марта — хорошо или плохо? Думаю, сразу после Хорватии было бы лучше их провести. А так люди успеют забыть эту встречу. Общение надо будет поддерживать до марта плюс-минус постоянно. Нужно будет приехать на зимние сборы клубов, встретиться с кандидатами. Это план действий на зимние каникулы», — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

    Напомним, что в десятом туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Валерия Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв Хорватии (0:1). 

    Теперь команде предстоит сыграть в стыковых матчах за право принять участие в турнире. Жеребьёвка стыков состоится 26 ноября, сами матчи пройдут в конце марта 2022 года.

    Ранее Карпин оценил свой уровень как тренера.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайся на нас в TikTok
    Подписывайся на насв TikTok
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить