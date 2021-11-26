«За четыре месяца всё может измениться»: специалисты о слабых соперниках, новом формате стыков и шансах сборной России

Северная Македония — наиболее удобный соперник для России в первом раунде плей-офф стыковых матчей за выход на ЧМ-2022. Однако любая сборная приложит все усилия, чтобы добыть путёвку в Катар. В этом уверены большинство экспертов, с которыми пообщался RT. Футболисты и тренеры считают, что новый формат решающей стадии квалификации, в отличие от прежнего, не оставляет права на ошибку, а также подчеркивают, что итоговый результат будет зависеть не столько от удачного жребия, сколько от готовности.

26 ноября в Цюрихе состоится жеребьёвка стыковых матчей за выход на чемпионат мира по футболу в Катар. Сборная России оказалась в числе сеяных и может встретиться на первом этапе с национальными командами Турции, Польши, Северной Македонии, Австрии или Чехии. Подопечные Валерия Карпина примут на своём поле одну из них 24 марта следующего года, а в случае победы спустя пять дней сыграют в финале, где их соперниками в том числе могут стать Италия или Португалия.

Ранее отечественные футболисты трижды участвовали в раунде плей-офф отборочных турниров, и если путёвки на мундиаль в обоих случаях добыть не удавалось (в 1997-м проиграли Италии — 1:1, 0:1, а в 2009-м уступили Словении — 2:1, 0:1), то единственный попытка пробиться на Евро увенчалась успехом (в 2003-м одолели Уэльс — 0:0, 1:0) благодаря голу Вадима Евсеева на выезде. Однако на сей раз формат стыков существенно отличается от прежнего и надо побеждать дважды, чтобы добиться желаемого.

Кому выгодна новая структура решающей стадии квалификации, насколько велика вероятность попадания на ЧМ-2022 национальной команды и с кем из соперников ей удобнее встречаться? На эти вопросы RT ответили известные специалисты и игроки Гаджи Гаджиев, Александр Самедов, Юрий Никифоров, Андрей Кобелев, Александр Точилин, Андрей Канчельскис, Динияр Билялетдинов и Дмитрий Кузнецов.

Кто из потенциальных соперников удобнее?

Гаджиев: «Наименее удобны Австрия и Чехия. Остальные же сборные примерно одинаковы по уровню. Хорошо, что первый раунд пройдёт в родных стенах. Будет проще. Однако с любой командой, которая попадётся, нужно будет биться. Думаю, они нам по силам».

Самедов: «В плей-офф собраны примерно равные команды и необходимо бороться с любой. Однако не берусь оценивать шансы и говорить, с кем было бы лучше играть. Просто пожелаю ребятам выхода на мировое первенство».

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Никифоров: «Все соперники достаточно тяжёлые, но результат будет зависеть именно от нас. Хотя с той же Турцией и Чехией по определению играть непросто. Естественно, это не Италия с Португалией, но, судя по нашим матчам с Мальтой и Кипром, трудно будет противостоять кому угодно. Лёгкой прогулки ждать не приходится в любом случае. И не нужно подстраиваться, надо диктовать свои условия. Многие думают: «Лучше бы попалась Македония или Турция». Однако они тоже будут умирать на поле. Так что проще не станет вне зависимости от имени и статуса оппонента».

Кобелев: «До стыковых игр ещё четыре месяца. За это время всё может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону — и для нас, и для остальных. Те же травмы у футболистов возникают достаточно внезапно и могут преследовать любой коллектив. От этого и будет многое зависеть. А обсуждать, насколько удобный попался соперник подопечным Карпина, стоит в марте, а не после жеребьёвки».

Точилин: «Сейчас все научились играть и могут быть достаточно неудобны для нас. К тому же на такой стадии простых соперников не бывает. Нельзя думать о том, что кто-то слабее. Да, хорошо бы выходить против тех, кого мы точно сможем победить, но в будущее не заглянешь. Нужно грамотно подготовиться, а это уже вопрос к главному тренеру: за счёт чего он собирается побеждать, какую тактику изберёт, на кого будет рассчитывать».

Канчельскис: «Каждый участник стыков достоин попадания на мундиаль и хочет оказаться в Катаре, поэтому не стал бы оценивать, кто из потенциальных соперников лучше. Все равны. Поборемся с любым. Не вижу среди них, кого точно можно назвать фаворитом в противостоянии с Россией. Многое будет зависеть от самочувствия футболистов в марте. Дай бог, чтобы не было травм и игроки подошли в хорошем психологическом и физическом состоянии».

Билялетдинов: «Очевидно, предпочтительнее было бы встретиться с Македонией. В принципе, можно претендовать на успех в противостоянии с любой командой, которая может нам попасться на старте плей-офф, но македонцы и турки наиболее авантюрно действуют в обороне. Собственно, их можно заставить ошибаться при высоком прессинге, часто используемом Россией при Карпине.

Сложнее же играть с Австрией или Польшей. Они проповедуют более силовую манеру футбола и могут доставить нам проблем. И даже дело не в том, что обе команды не будут раскрываться. Просто в их арсенале есть более квалифицированные футболисты, способные выбираться из-под давления. Не стоит забывать и про силу их нападения, о таких звёздах как Левандовски и Забитцер».

Кузнецов: «В принципе, все оппоненты нам по зубам. Многие называют Македонию самой слабой, но они и на Евро выступали, и Армению со счётом 5:0 разгромили. Поэтому стоит относиться с уважением к любому и показывать свой максимум. Хорошо, что в полуфинале России не грозит ни Португалия, ни Италия. Так бы могли меньше рассчитывать на выход. Однако мы не должны как-то разделять соперников на более и менее удобных. Раньше мы вообще не обсуждали, кто нам попался. Слабым по пять-шесть мячей забивали, а с фаворитами сражались, и всегда были шансы на победу. А сейчас думаем: «С кем бы лучше играть?» Сильные люди так не делают».

Кому выгоден новый формат стыковых матчей?

Гаджиев: «Он сложнее для всех, ведь против одной команды легче готовиться. Зато наиболее сильные коллективы и попадут в Катар. Есть некая спортивная справедливость в том, что набравшие наибольшее количество очков в отборочных группах сборные стали сеянными при жеребьёвке стыков. Поэтому сама система плей-офф вполне нормальная и логичная. Не было бы посева, мы бы сразу могли с итальянцами встретиться. А так и в финале мы можем сыграть с кем угодно, не обязательно с фаворитом».

Самедов: «Мне кажется, раньше было проще, так как теперь надо два раунда проходить. Даже с учётом первой встречи дома многое будет зависеть от уровня соперников. Рассуждения о том, что на своём поле точно должны побеждать, а дальше может уже и повезти, — просто догадки. Может произойти всё что угодно. В любом случае сперва необходимо первый этап пройти. В марте посмотрим, как лучше. Время покажет».

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Никифоров: «Новый формат намного труднее. Раньше если ты выигрывал первую встречу, то примерно понимал, к чему готовиться в ответной и кто тебе будет противостоять. Сейчас же надо не только побеждать «на заказ», но и в короткие сроки анализировать стиль игры соперника».

Кобелев: «Он в целом не выгоден для сборных, занявших вторые места в группах. Играть с разными командами в течение короткого промежутка времени не очень легко кому угодно. Плей-офф на вылет подразумевает, что возможности ошибаться теперь нет и всё будет решаться здесь и сейчас. Теперь нужно одолеть двух оппонентов, но второго узнаёшь за четыре-пять дней до встречи. Из-за этого необходимо тщательно изучать всех участников плей-офф, проводить дополнительную работу. При этом понятно, почему такой формат сделан: всё направлено на зрелищность, бизнес, и чтобы каждый коллектив стремился к выходу с первого места в квалификации. Чем больше игр — тем больше зарабатывают УЕФА и ФИФА».

Точилин: «Думаю, раньше формат был более благоприятный — имелось право на ошибку. Теперь его нет. Любая неудачная игра же заканчивается, но в двухматчевом противостоянии всегда можно реабилитироваться в ответной встрече. Стратегия подготовки и выстраивалась от предположений, как будет конкретный соперник действовать на своём поле и в гостях. Была возможность распределить силы».

Канчельскис: «Результат и определит, насколько система плей-офф удобна нам. Возможно, кому-то нравится подобный формат, но никто пока не участвовал в стыках по такой системе. Что касается игры на своём поле в первом раунде, то сложно сказать, насколько это позволит оставить запас энергии на второй матч. Мы уже сэкономили силы с Кипром, а потом потерпели поражение от Хорватии по всем статьям. Надо выходить и выкладываться на 200%, как на последний бой».

Билялетдинов: «На первый взгляд, у слабой команды больше шансов выиграть одну встречу, нежели выйти победителем из двухматчевого противостояния с фаворитом. Но один матч, наоборот, не даёт права на ошибку. И стоит более ответственно подходить к созданию и реализации своих моментов и игре в обороне. В решающей встрече тоже не стоит рассчитывать, что можно дотерпеть и выйти по пенальти, так как психологическое давление будет слишком высоким, а в такой ситуации весьма непросто отсидеться в защите и не пропустить».

Кузнецов: «Естественно, канувший в Лету вариант стыков лучше. Была возможность досконально изучить соперника, а на вторую игру перестроиться. Нынешняя система больше смахивает на лотерею, потому что не знаешь, с кем придётся играть, хотя, разумеется, можно изучить всех ещё до полуфинала. Тем более одно дело, если в случае победы над Македонией выходишь, например, на Польшу, а другое — на кого-то уровня Португалии и Италии. Тогда не остаётся практически никаких шансов, ведь времени подготовиться к финалу не так много».

Какова вероятность выхода на ЧМ в Катаре?

Гаджиев: «Считаю, у нас не менее 50% на проход первого этапа, а вот в финале многое будет зависеть от того, с кем предстоит встретиться. Например, с итальянцами и португальцами будет крайне сложно — здесь дам не больше 30% на победу. Если же кто-то другой достанется во втором раунде, то шансы будут равны. К тому же на предматчевые расклады будет влиять место проведения финальной встречи. Вдруг нам повезёт и снова будем хозяевами?

Самедов: «Не рискну прогнозировать. Это очень сложно сейчас. Просто надеюсь, что Россия пробьётся на чемпионат мира».

Никифоров: «Прогнозы не даю, но очень желаю попадания на турнир команде Карпина. Хочу болеть там за наших ребят, а не за испанцев или немцев».

Кобелев: «Обсудить вероятность выхода можно будет уже ближе к самому матчу. Будет зависеть от того, кто именно достанется и от готовности футболистов в конкретный период. Нас же ожидает зимний перерыв, а в Европе будут играть без него. Поэтому сейчас это напоминает гадание на кофейной гуще».

Точилин: «Мы явно не фавориты в борьбе за выход на чемпионат, но и не аутсайдеры. Поэтому даю 50% на проход подопечных Карпина».

Канчельскис: «До жеребьёвки шансы у всех равные. А вот после у одних они повысятся, а у других понизятся. В полуфинале сборной России все по силам, к тому же играть предстоит в родных стенах. А о финале будем говорить, когда там окажемся. Решать задачи стоит постепенно — step by step, как говорится».

Билялетдинов: «В первой встрече мы должны взять верх. Если ребята нормально настроятся, то победят. Тем более зрители поддержат. Я бы не стал посыпать голову пеплом при любом раскладе. Сейчас наши клубы уйдут на зимнюю паузу, проведут сборы. Вопрос только в том, насколько качественно они поработают на них и в каком состоянии удастся подойти к марту. У каждой же команды своя программа подготовки: одни могут быть в функциональной яме после перерыва, другие — наоборот. Не стоит ещё забывать, что на сборах часто бывают травмы и лишние контрольные матчи. Тренеру сборной это всё нужно отслеживать, анализировать. Возможно, Карпину предстоит как-то договариваться с наставниками клубов о некоторых деталях в подготовке. Это интересная задача».

Кузнецов: «От России можно ждать любого исхода. Кто думал, что получиться одолеть Словакию и Словению? А команда Карпина это сделала. Необходимо просто подготовиться, изучить соперников, а затем оставить на поле все силы. Тогда, глядишь, и удача будет на нашей стороне».