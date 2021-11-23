Кержаков — о Дзюбе в сборной России: не зазорно превратить точку в многоточие

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал возможное возвращение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России.

«Хотя Валерий Георгиевич Карпин сказал, что это точка, но всё может быть. Если футболист будет забивать по 30 голов за сезон. Мне кажется, здесь нет ничего зазорного, чтобы эту точку превратить в многоточие», — сказал Кержаков в интервью на PREMIER.

Он также считает, что стоит вызывать футболиста, если он может усилить команду.

Напомним, Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России на отборочные матчи в октябре. Он объяснил своё решение неоптимальной физической формой. При этом главный тренер национальной команды Валерий Карпин подтвердил наличие конфликта с футболистом.

Ранее Николай Наумов заявил, что «Зенит» может обыграть «Мальмё» в Лиге чемпионов.