Наумов верит, что «Зенит» может обыграть «Мальмё» в Лиге чемпионов

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА между санкт-петербургским «Зенитом» и «Мальмё».

«Я верю в победу «Зенита». Они должны сделать максимум для того, чтобы победить «Мальмё». Если они обыграют их на чужом поле, это будет великолепное завершение сезона. Но будет тяжело. Шведы не так просты, как кажутся», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что шведская команда сильная и сбалансированная. При этом Наумов отметил форму «Зенита», который сейчас на ходу.

Матч состоится 23 ноября в Мальмё на стадионе «Сведбанк» в 23:00 мск.

«Зенит» имеет три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальмё» без набранных очков на последней строчке.

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