Мор: матч Россия — Украина на нейтральном поле не доставил бы никому проблем

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможности провести матч между сборными России и Украины.

«Я считаю, что ажиотаж вокруг такого матча был бы сумасшедшим, и мне жаль, что на данный момент наши сборные не могут играть друг против друга», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Он также рассказал, где лучше провести такой матч, чтобы не было проблем.

«Игра на нейтральном поле не доставила бы никому проблем. Да, какую-то безопасность нужно соблюсти: одна трибуна здесь, другая там. Я даже вижу общий шарф с названиями стран, и люди смотрят вместе матч», — добавил Мор.

Напомним, что УЕФА разводит сборные России и Украины из-за обострённой политической ситуации между странами.

Ранее экс-депутат Рады заявил, что, если будет матч Россия — Украина, люди придут на него.