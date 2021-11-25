Экс-депутат Рады: если будет матч Россия — Украина, люди придут на него
- @Oliinyk.V.M
«Это противостояние неестественное для украинского народа. Если будет такой матч, люди придут на него. Но это политика раздора, политика анти-России по всем направлениям — спорт, искусство, религия и так далее. Надо менять не только власть, но и политику», — цитирует Олейника «Матч ТВ».
Напомним, что сборные России и Украины сыграют в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года. Согласно регламенту, УЕФА разводит страны на национальном и клубном уровнях при жеребьёвке футбольных соревнований с 2014 года.
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