Экс-депутат Рады: если будет матч Россия — Украина, люди придут на него

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник прокомментировал возможность футбольного матча между Россией и Украиной.

«Это противостояние неестественное для украинского народа. Если будет такой матч, люди придут на него. Но это политика раздора, политика анти-России по всем направлениям — спорт, искусство, религия и так далее. Надо менять не только власть, но и политику», — цитирует Олейника «Матч ТВ».

Напомним, что сборные России и Украины сыграют в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года. Согласно регламенту, УЕФА разводит страны на национальном и клубном уровнях при жеребьёвке футбольных соревнований с 2014 года.

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