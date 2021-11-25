Витория посвятил пост в социальных сетях победе над «Наполи»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями от победы в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Наполи» (2:1).

Португальский специалист посвятил пост победе над «Наполи», подписав запись лаконичным эмоджи.

Напомним, что «Спартак» дважды обыграл «Наполи» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Красно-белые лидируют в группе С, набрав семь очков. Столько же очков в активе у неаполитанской команды, но она уступает москвичам по дополнительным показателям.

Ранее ЭСК признала ошибочным удаление защитника «Локомотива» Мурило в матче с «Ахматом».