ЭСК признала ошибочным удаление защитника «Локомотива» Мурило в матче с «Ахматом»

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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным удаление защитника московского «Локомотива» Мурило в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» (1:2).
ЭСК признала ошибочным удаление защитника «Локомотива» Мурило в матче с «Ахматом»
  • РИА Новости

«Решение ЭСК мотивировано тем, что, если по мнению арбитра в данном игровом эпизоде со стороны игрока обороняющейся команды «Локомотив» Мурило совершается нарушение Правил игры, выраженное в задержке соперника рукой, то это нарушение является срывом перспективной атаки, а не лишением соперника явной возможности забить гол, так как мяч направлен в сторону углового флага, а не к воротам, и у атакующего игрока команды «Ахмат» мяч не находится под контролем», — сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, что футболист получил красную карточку в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». В меньшинстве москвичи проиграли на своём поле «Ахмату» со счётом 1:2.

25 ноября «Локомотив» сыграет с «Лацио» в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА. Матч пройдёт в Москве и начнётся в 20:45.

Ранее актёр Баринов заявил, что «Локомотиву» можно надеяться только на Бога.

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