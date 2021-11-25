Актёр Баринов: «Локомотиву» можно надеяться только на Бога

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Народный артист России и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лацио».
Актёр Баринов: «Локомотиву» можно надеяться только на Бога
  • РИА Новости

«Почему у «Локомотива» столько травм? Я считаю, это результат авантюризма, который привнёс новый тренер. Команда не готова не физически, а по другим параметрам. Сегодня можно надеяться только на Бога», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что у него не хватает нервов на авантюры, которые происходят в команде. По его мнению, «Локомотив» слишком часто меняет кадры.

«Что они хотят от этой команды? Мне кажется, там какой-то нефутбольный интерес. Все эти разговоры — стадион сносим, переезжаем в «Лужники» на 45 лет, планы на четыре года», — отметил Баринов.

При этом он считает, что у «Локомотива» перспективная молодёжь, просто нужно запастись терпением.

Напомним, что встреча между командами состоится 25 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 20:45 мск. 

Ранее Комбаров заявил, что «Спартак» в Европе выглядит лучше, чем «Зенит».

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