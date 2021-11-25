Комбаров: «Спартак» в Европе выглядит лучше, чем «Зенит»

Бывший защитник сборной России по футболу Дмитрий Комбаров сравнил выступления московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» в еврокубках.

«Спартак» в Европе выглядит лучше, чем «Зенит». «Спартак» много забивает, но, к сожалению, и много пропускает. Пример — домашний матч с «Лестером». Но где-где, а в Лиге Европы видно, как «Спартак» рубится и показывает характер. Друг за друга до конца», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» дважды обыграл «Наполи» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Красно-белые лидируют в группе С, набрав семь очков. Столько же очков в активе у неаполитанской команды, но она уступает москвичам по дополнительным показателям.

«Зенит» занимает третье место в группе H Лиги чемпионов, набрав четыре очка. Команда не вышла в плей-офф турнира, но продолжит выступление в Лиге Европы.

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