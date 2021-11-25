РПЛ объявила о сотрудничестве с платформой фэнтези-футбола Sorare

Российская премьер-лига (РПЛ) и международная платформа фэнтези-футбола Sorare объявили о начале сотрудничества.

В рамках партнёрства Sorare выпустит цифровые карточки всех команд и футболистов, которые участвуют в РПЛ сезона-2021/22.

«Мы рассматриваем все возможности, которые выведут Российскую премьер-лигу на новый уровень, стремимся стать более прогрессивными и инновационными. Sorare предоставляет доступ к своей игровой платформе, что, несомненно, сблизит болельщиков и их любимых футболистов, ближе познакомит международную аудиторию с командами РПЛ», — заявил президент лиги Ашот Хачатурянц.

Напомним, Sorare — компания, основанная Николасом Джулиа и Эдриеном Монтфортом в 2018 году. Платформа фэнтези-футбола Sorare включает в себя более 200 лицензионных клубов.

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