Ван дер Варт: Роналду борется, а Месси не стыдно ходить пешком по полю

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Бывший нападающий сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт заявил, что разочарован игрой и отношением к футболу со стороны аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.
Ван дер Варт: Роналду борется, а Месси не стыдно ходить пешком по полю
  • AP

«Меня огорчает Лионель Месси. Это вопрос воли. Либо ты хочешь играть в футбол, либо нет. Месси востребован. Криштиану Роналду, например, — пусть это и два разных игрока по своему типу — борется и всегда хочет вывести свою команду на новый уровень. Месси временами ходит по полю, и я думаю: «Тебе не стыдно?» — цитирует Ван дер Варта Mundo Deportivo.

Он также добавил, что если Месси не забивает мяч или не делает голевую передачу, то матч завершился для него неудачно. Голландец считает, что отказ от тренировок со стороны такого талантливого футболиста — это позор.

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