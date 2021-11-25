Кобелев: Мозес и Клаудиньо — небо и земля
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- РИА Новости
«Счёт на табло. Он перекрывает всё остальное. «Спартак» лидирует в группе, принёс очки российскому футболу, поддержал наше реноме. Это, конечно, не может не радовать», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».
Он также сравнил полузащитников «Спартака» Виктора Мозеса и «Зенита» Клаудиньо.
«Мы видели Мозеса против «Наполи» и Клаудиньо против «Мальмё». Небо и земля. Один просто провалил матч, его заменили, а второй провёл игру на весьма высоком уровне. Вот и пойди пойми, что в головах у этих легионеров», — добавил Кобелев.
Он также высказался о голкипере Александре Селихове. По мнению специалиста, у каждого бывают взлёты и падения, не стоит уходить из крайности в крайность.
Ранее Фетисов заявил, что «Спартак» всегда был еврокубковой командой.