Кобелев: Мозес и Клаудиньо — небо и земля

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Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Наполи» (2:1).
Кобелев: Мозес и Клаудиньо — небо и земля
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Счёт на табло. Он перекрывает всё остальное. «Спартак» лидирует в группе, принёс очки российскому футболу, поддержал наше реноме. Это, конечно, не может не радовать», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

Он также сравнил полузащитников «Спартака» Виктора Мозеса и «Зенита» Клаудиньо.

«Мы видели Мозеса против «Наполи» и Клаудиньо против «Мальмё». Небо и земля. Один просто провалил матч, его заменили, а второй провёл игру на весьма высоком уровне. Вот и пойди пойми, что в головах у этих легионеров», — добавил Кобелев.

Он также высказался о голкипере Александре Селихове. По мнению специалиста, у каждого бывают взлёты и падения, не стоит уходить из крайности в крайность.

Ранее Фетисов заявил, что «Спартак» всегда был еврокубковой командой.

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