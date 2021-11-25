Кобелев: Мозес и Клаудиньо — небо и земля

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Наполи» (2:1).

«Счёт на табло. Он перекрывает всё остальное. «Спартак» лидирует в группе, принёс очки российскому футболу, поддержал наше реноме. Это, конечно, не может не радовать», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

Он также сравнил полузащитников «Спартака» Виктора Мозеса и «Зенита» Клаудиньо.

«Мы видели Мозеса против «Наполи» и Клаудиньо против «Мальмё». Небо и земля. Один просто провалил матч, его заменили, а второй провёл игру на весьма высоком уровне. Вот и пойди пойми, что в головах у этих легионеров», — добавил Кобелев.

Он также высказался о голкипере Александре Селихове. По мнению специалиста, у каждого бывают взлёты и падения, не стоит уходить из крайности в крайность.

Ранее Фетисов заявил, что «Спартак» всегда был еврокубковой командой.