Фетисов: «Спартак» всегда был еврокубковой командой

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился впечатлениями от матча московского «Спартака» и «Наполи» в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА (2:1).

«Спартаковцы молодцы, одержали важную победу. В чемпионате страны они проигрывают, а в еврокубках идут нормально. «Спартак» — еврокубковая команда, этим он всегда и отличался», — цитирует Фетисова «Спорт-Эксперсс».

Напомним, «Спартак» дважды обыграл «Наполи» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Красно-белые лидируют в группе С, набрав семь очков. Столько же очков в активе у неаполитанской команды, но она уступает москвичам по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что «Зенит», «Торино» и «Дженоа» заинтересованы в Миранчуке.