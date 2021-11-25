Фетисов: «Спартак» всегда был еврокубковой командой

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился впечатлениями от матча московского «Спартака» и «Наполи» в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА (2:1).
Фетисов: «Спартак» всегда был еврокубковой командой
  • РИА Новости

«Спартаковцы молодцы, одержали важную победу. В чемпионате страны они проигрывают, а в еврокубках идут нормально. «Спартак» — еврокубковая команда, этим он всегда и отличался», — цитирует Фетисова «Спорт-Эксперсс».

Напомним, «Спартак» дважды обыграл «Наполи» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Красно-белые лидируют в группе С, набрав семь очков. Столько же очков в активе у неаполитанской команды, но она уступает москвичам по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что «Зенит», «Торино» и «Дженоа» заинтересованы в Миранчуке.

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