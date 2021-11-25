Источник: «Зенит», «Торино» и «Дженоа» заинтересованы в Миранчуке
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Об этом сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго в своём Twitter.
По информации источника, «Зенит», «Торино» и «Дженоа» заинтересованы в приобретении Миранчука.
Отмечается, что полузащитник в зимнее трансферное окно покинет «Аталанту» из-за недостаточной игровой практики. В нынешнем сезоне Миранчук восемь раз выходил на поле в составе коллектива из Бергамо, отметившись одной результативной передачей.
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