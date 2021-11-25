В РФС отреагировали на задержание бывшего спортивного директора «Тамбова»

Короткая ссылка
В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на задержание бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов» Павла Худякова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
В РФС отреагировали на задержание бывшего спортивного директора «Тамбова»
  • © официальный сайт футбольного клуба "Тамбов"

«Нам известно о задержании экс-руководителей футбольного клуба «Тамбов», и мы активно взаимодействуем в предусмотренных законодательством рамках с правоохранительными органами и предоставляем следствию всю имеющуюся информацию», — заявили в РФС «Чемпионату».

В организации также добавили, что РФС поддерживает любые расследования, которые связанные с незаконной деятельностью в футболе.

Напомним, что в отношении Худякова завели уголовное дело по статье мошенничество. Его задержание произошло 23 ноября.

Ранее сообщалось, что Кокорин может продолжить карьеру в России или Катаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить