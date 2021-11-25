В РФС отреагировали на задержание бывшего спортивного директора «Тамбова»

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на задержание бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов» Павла Худякова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«Нам известно о задержании экс-руководителей футбольного клуба «Тамбов», и мы активно взаимодействуем в предусмотренных законодательством рамках с правоохранительными органами и предоставляем следствию всю имеющуюся информацию», — заявили в РФС «Чемпионату».

В организации также добавили, что РФС поддерживает любые расследования, которые связанные с незаконной деятельностью в футболе.

Напомним, что в отношении Худякова завели уголовное дело по статье мошенничество. Его задержание произошло 23 ноября.

Ранее сообщалось, что Кокорин может продолжить карьеру в России или Катаре.