В РФС отреагировали на задержание бывшего спортивного директора «Тамбова»
- © официальный сайт футбольного клуба "Тамбов"
«Нам известно о задержании экс-руководителей футбольного клуба «Тамбов», и мы активно взаимодействуем в предусмотренных законодательством рамках с правоохранительными органами и предоставляем следствию всю имеющуюся информацию», — заявили в РФС «Чемпионату».
В организации также добавили, что РФС поддерживает любые расследования, которые связанные с незаконной деятельностью в футболе.
Напомним, что в отношении Худякова завели уголовное дело по статье мошенничество. Его задержание произошло 23 ноября.
Ранее сообщалось, что Кокорин может продолжить карьеру в России или Катаре.