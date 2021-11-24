Романцев рассказал о разговоре с Карпиным после матча с Хорватией

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев рассказал о разговоре с главным наставником национальной команды Валерием Карпиным после его слов о возможном уходе со своего поста.

«Мне кажется, Валерий тогда сказал на эмоциях: «Я подумаю». А когда уже прошло несколько дней, он действительно подумал, что сказал это зря. Поэтому я сказал ему: «Валера, отошёл?» Он говорит: «Да». Говорю: «Ну тогда, значит, надо работать». Ну я не думаю, что мой звонок сыграл решающую роль», — сказал Романцев в эфире «Матч ТВ».

Он добавил, что всегда был против послематчевых интервью из-за эмоциональности.

Напомним, что после поражения в заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2022 сборной Хорватии (0:1) Карпин заявил о возможности ухода с поста главного тренера национальной команды. Позже он опроверг эту информацию.

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