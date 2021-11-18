Отец Кудряшова высказался об автоголе сына в матче с Хорватией

Василий Кудряшов, отец защитника турецкого «Антальяспора» и сборной России по футболу Фёдора Кудряшова, поделился мнением об автоголе сына в матче с Хорватией (0:1) в заключительном туре отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

«У разных игроков разное отношение к этому моменту. Мне кажется, Фёдор за всю свою игровую карьеру не позволял себе просто валяться на поляне. Он привык бороться до конца, поэтому мысли лежать и тянуть время у него даже не возникло. И это мнение, про которое вы сказали, появилось уже после матча. Кто мог предположить такое? Ведь есть и другие защитники, они вполне могли подстраховать. А задним числом у нас все умные», — приводит слова Кудряшова-старшего «Матч ТВ».

Он также отметил, что хорваты быстро ввели мяч из аута, из-за чего было сложно сразу отреагировать. По его словам, он сразу написал сыну слова поддержки после мяча в свои ворота, хотя на тот момент матч ещё даже не закончился, — хотел, чтобы Фёдор сразу прочитал сообщение по окончании игры.

«Потому что я знаю, как он всегда переживает такие моменты. Может быть, с опытом он стал всё-таки поспокойнее. Первые годы и в дубле «Спартака», и в командах РПЛ он очень переживал ошибки. Настя, его жена, всегда подтверждала: после досадных поражений Фёдор уходил в себя и никто в семье не мог его разговорить. Только на детей он мог положительно реагировать», — сказал Василий.

Кроме того, Кудряшов-старший заявил, что защитник попросил после встречи прощения у главного тренера сборной Валерия Карпина, а тот принял извинения.

Кудряшов на 81-й минуте игры срезал мяч в свои ворота, а россияне уступили в Сплите со счётом 0:1. Таким образом, сборная заняла второе место в отборочной группе и вышла в стыковые матчи.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин заявил, что Кудряшова нельзя винить в пропущенном мяче в матче с Хорватией.