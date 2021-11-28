Talksport включил Баринова в список потенциальных трансферов МЮ при Рангнике

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Английское издание Talksport составило список игроков, которых может подписать «Манчестер Юнайтед», если команду возглавит директор по спорту и развитию московского футбольного клуба «Локомотив» Ральфа Рангника.

В список, опубликованный на сайте Talksport, попал российский полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов.

«Дмитрий Баринов — звёздный игрок московского «Локомотива». Ещё один центральный полузащитник, который мог бы стать умным, но недооцененным подписанием... И тогда как многим игрокам из России будет трудно попасть в такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», Баринов может сделать этот шаг», — говорится в материал.

Журналисты также отметили, что после игры на Евро-2020 Баринов как раз стал футболистом, готовым выступать на серьёзном международном уровне.

Помимо россиянина, в этот список попали игроки «Лейпцига» Лукас Клостерманн, Норди Мукиеле и Юссуф Поульсен, полузащитник «Айнтрахта» Джибриль Соу и хавбек «Хоффенхайма» Флориан Гриллич.

Рангник начал работать в «Локомотиве» с июля 2021 года.

По информации СМИ, 63-летний немецкий специалист покинет пост в столичной команде и станет главным тренером МЮ до конца сезона-2021/22. В дальнейшем планируется, что Рангник станет консультантом клуба.

Ранее сообщалось, что МЮ удвоил зарплату Рангника, чтобы убедить немца возглавить команду.

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