Talksport включил Баринова в список потенциальных трансферов МЮ при Рангнике
В список, опубликованный на сайте Talksport, попал российский полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов.
«Дмитрий Баринов — звёздный игрок московского «Локомотива». Ещё один центральный полузащитник, который мог бы стать умным, но недооцененным подписанием... И тогда как многим игрокам из России будет трудно попасть в такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», Баринов может сделать этот шаг», — говорится в материал.
Журналисты также отметили, что после игры на Евро-2020 Баринов как раз стал футболистом, готовым выступать на серьёзном международном уровне.
Помимо россиянина, в этот список попали игроки «Лейпцига» Лукас Клостерманн, Норди Мукиеле и Юссуф Поульсен, полузащитник «Айнтрахта» Джибриль Соу и хавбек «Хоффенхайма» Флориан Гриллич.
Рангник начал работать в «Локомотиве» с июля 2021 года.
По информации СМИ, 63-летний немецкий специалист покинет пост в столичной команде и станет главным тренером МЮ до конца сезона-2021/22. В дальнейшем планируется, что Рангник станет консультантом клуба.
Ранее сообщалось, что МЮ удвоил зарплату Рангника, чтобы убедить немца возглавить команду.