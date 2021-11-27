The Mirror: МЮ удвоил зарплату Рангника, чтобы убедить немца возглавить команду

Стали известны финансовые условия, которые английский «Манчестер Юнайтед» предложил директору московского «Локомотива» по спорту и развитию Ральфу Рангнику за то, чтобы немец возглавил клуб в качестве главного тренера.

Как сообщает The Mirror, чтобы заполучить Рангника, МЮ пообещал немцу удвоить его зарплату. В настоящее время специалист зарабатывает в «Локо» €4,5 млн за сезон. Таким образом, зарплата Рангника в «Манчестере» составит €9 млн в год.

Немецкий специалист занял должность директора по развитию «Локомотива» летом 2021 года, подписав трёхлетний контракт. Ожидается, что он возглавит «Манчестер Юнайтед» на временной основе, а после окончания нынешнего сезона вернётся на прежнее место работы.

Ранее СМИ сообщили, кто займёт место Рангника в «Локомотиве» после его ухода в МЮ.