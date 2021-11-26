СМИ сообщили, кто займёт место Рангника в «Локомотиве» после его ухода в МЮ

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Стало известно, кто заменит руководителя по спорту и развитию московского футбольного клуба «Локомотив» Ральфа Рангника после его ухода в английский «Манчестер Юнайтед».
СМИ сообщили, кто займёт место Рангника в «Локомотиве» после его ухода в МЮ
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», должность займёт его партнёр по консалтинговому агентству Ларс Корнетка. Отмечается, что он уже погружён в дела клуба и участвовал во многих внутренних процессах, то есть ему не потребуется много времени, чтобы войти в курс дел.

Рангник начал работать в «Локомотиве» с июля 2021 года.

По информации СМИ, 63-летний немецкий специалист покинет пост в столичной команде и станет главным тренером МЮ до конца сезона-2021/22. В дальнейшем планируется, что Рангник станет консультантом клуба.

Ранее сообщалось, что Рангник уже находится в Англии и готов подписать контракт с «Манчестер Юнайтед».

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