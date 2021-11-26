«Чемпионат»: Рангник уже находится в Англии и готов подписать контракт с «Манчестер Юнайтед»

Руководитель по спорту и развитию московского футбольного клуба «Локомотив» Ральф Рангник находится в Англии и готов подписать контракт с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает «Чемпионат», 26 ноября «Локо» объявит об уходе Рангника в «Манчестер Юнайтед».

Рангник начал работать в «Локомотиве» с июля 2021 года.

По информации СМИ, 63-летний немецкий специалист покинет пост в столичной команде и станет главным тренером МЮ до конца сезона-2021/22. В дальнейшем планируется, что Рангник станет консультантом клуба.

Ранее в «Локомотиве» отреагировали на слухи о возможном уходе Рангника в МЮ.