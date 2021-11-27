В Польском футбольном союзе назвали удачным жребий стыковых матчей ЧМ-2022

Глава Польского футбольного союза Чезари Кулеша высказал своё мнение о том, что соперником сборной Польши в стыковых матчах чемпионата мира — 2022 станет Россия.

«Непростой соперник, однако его нужно обыграть. До матча ещё никто ничего не выиграл и не проиграл. К тому же я очень рад, что вторую игру мы проведём дома. Но, конечно, сначала надо обыграть Россию. Жеребьёвка сложилась для нас удачно. Я оцениваю её результат как позитивный. Мы сыграем против сильной команды, однако точно способны её обыграть. Я верю в нашу сборную, в мастерство и характер футболистов. После последнего матча мы чувствуем спортивную злость. Я сделаю всё, чтобы помочь тренерскому штабу и игрокам национальной команды подготовиться к стыковым матчам как можно лучше. Поборемся!» — приводит слова Кулеши пресс-служба Польского футбольного союза.

Соперником команды России по полуфиналу плей-офф стала сборная Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, пройдёт 24 марта. В случае успеха в полуфинале россияне выйдут на победителя пары Швеция — Чехия и сыграют дома 29 марта.

Ранее Писарев признался, что не считает Польшу серьёзным соперником для сборной России.