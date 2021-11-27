В Польском футбольном союзе назвали удачным жребий стыковых матчей ЧМ-2022

Короткая ссылка
Глава Польского футбольного союза Чезари Кулеша высказал своё мнение о том, что соперником сборной Польши в стыковых матчах чемпионата мира — 2022 станет Россия.
В Польском футбольном союзе назвали удачным жребий стыковых матчей ЧМ-2022
  • © AP Photo/Czarek Sokolowski

«Непростой соперник, однако его нужно обыграть. До матча ещё никто ничего не выиграл и не проиграл. К тому же я очень рад, что вторую игру мы проведём  дома. Но, конечно, сначала надо обыграть Россию. Жеребьёвка сложилась для нас удачно. Я оцениваю её результат как позитивный. Мы сыграем против сильной команды, однако точно способны её обыграть. Я верю в нашу сборную, в мастерство и характер футболистов. После последнего матча мы чувствуем спортивную злость. Я сделаю всё, чтобы помочь тренерскому штабу и игрокам национальной команды подготовиться к стыковым матчам как можно лучше. Поборемся!» — приводит слова Кулеши пресс-служба Польского футбольного союза.

Соперником команды России по полуфиналу плей-офф стала сборная Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, пройдёт 24 марта. В случае успеха в полуфинале россияне выйдут на победителя пары Швеция — Чехия и сыграют дома 29 марта.

Ранее Писарев признался, что не считает Польшу серьёзным соперником для сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить