Бородюк: в сборной Польши рисунок зависит не только от Левандовски

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Александр Бородюк высказался о звёздном форварде Польши Роберте Левандовски.
Бородюк: в сборной Польши рисунок зависит не только от Левандовски
  • РИА Новости

«Футбол — коллективная игра. Левандовски — хороший нападающий, который здорово проявляет себя в «Баварии». В клубе он действительно демонстрирует свой максимум. В сборной же рисунок и схемы зависят не только от одного Роберта, а от целого набора исполнителей, которые защищают её цвета. Не думаю, что они (игроки сборной Польши. — RT) чем-то лучше ребят, выступающих под флагом России. Поэтому, повторюсь, необходимо подготовиться серьёзнейшим образом. Каждый должен понимать: возможно, это самый важный матч в его карьере. Как только у команды появится дух победителя, она встанет на правильный путь», — заявил Бородюк в интервью RT.

Он также отметил, как в стыковых матчах с Польшей сборной России помогут родные трибуны.

«Это очень серьёзное преимущество. Игра в родных стенах должна послужить дополнительной мотивацией для команды Валерия Карпина. Вне всяких сомнений, у нас замечательные болельщики, которые будут гнать сборную вперёд», — добавил Бородюк.

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